Губернатор Моор наградил представителей МФК «Тюмень» и поблагодарил главбуха команды

Так, Моор удостоил грамотой за значительный вклад в развитие физкультуры и спорта в области и за победу в Суперлиге старшего тренера МФК «Тюмень» Дениса Абышева, вице-президента клуба Станислава Крылова и президента команды Александра Попова.
Также губернатор объявил благодарность футболисту Артему Антошкину и Сергея Чухрию, а также главбуху Светлану Кошлю за заслуги в развитии физкультуры и спорта в регионе и в связи с победой в Суперлиге.
Напомним, что МФК «Тюмень» впервые стал чемпионом России 1 июня. В финальной серии они были сильнее команды КПРФ.