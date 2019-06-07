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Губернатор Моор наградил представителей МФК «Тюмень» и поблагодарил главбуха команды

7 июня 2019, 11:38
Фото: admtyumen.ru
Губернатор Тюменской области Александр Моор наградил почетными грамотами представителей мини-футбольного клуба «Тюмень». Распоряжение об этом опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Так, Моор удостоил грамотой за значительный вклад в развитие физкультуры и спорта в области и за победу в Суперлиге старшего тренера МФК «Тюмень» Дениса Абышева, вице-президента клуба Станислава Крылова и президента команды Александра Попова.

Также губернатор объявил благодарность футболисту Артему Антошкину и Сергея Чухрию, а также главбуху Светлану Кошлю за заслуги в развитии физкультуры и спорта в регионе и в связи с победой в Суперлиге.

Напомним, что МФК «Тюмень» впервые стал чемпионом России 1 июня. В финальной серии они были сильнее команды КПРФ.

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