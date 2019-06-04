«Яндекс» прокомментировал требования ФСБ в передаче ключей для дешифровки почты

При этом в пресс-релизе компании отметили, что передавать данные для расшифровки всего трафика между указанными сервисами не требуется.
РБК со ссылкой на свои источники, разместил информацию о запросе со стороны ФСБ ключей для расшифровки переписки пользователей его сервисов. При этом, данные до сих пор не переданы, однако прошло уже несколько месяцев. Согласно «закону Яровой» спецслужбы могут запросить ключи для расшифровки переписки. При этом в корпорации считают, что подобное сотрудничество приведет к оттоку пользователей из сервисов.
Из-за отказа предоставления подобных данных на территории России был заблокирован Telegram. При этом мессенджер успешно работает на территории страны и наращивает количество пользователей.