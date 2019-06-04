«Яндекс» прокомментировал требования ФСБ в передаче ключей для дешифровки почты

РБК со ссылкой на свои источники, разместил информацию о запросе со стороны ФСБ ключей для расшифровки переписки пользователей его сервисов. При этом, данные до сих пор не переданы, однако прошло уже несколько месяцев. Согласно «закону Яровой» спецслужбы могут запросить ключи для расшифровки переписки. При этом в корпорации считают, что подобное сотрудничество приведет к оттоку пользователей из сервисов.