Самолет Boeing-737-500 от Utair вернулся во Внуково из-за сработавших датчиков

Сообщается, что самолет вылетел из Внуково 4 июня в 11:16 мск. По данным одного из телеграмм-каналов, причиной возвращения могла стать разгерметизация лайнера. Другие источники заявляют о срабатывании датчика турбонаддува.
Уполномоченные представители аэропорта подтвердили нештатную ситуацию на борту Boeing – она произошла в воздухе. В СУ СК РФ в Москве пока не комментируют инцидент.
За последней месяц в РФ выявлено 8 различных инцидентов связанных с авиалайнерами. После произошедшей катастрофы с SSJ100 экипажы авиагигантов признаются, что при выявлении какой-либо проблемы немедленно возвращаются в аэропорт. Последний инцидент произошел 3 мая, когда самолет не смог вылететь из Уфы в Сургут.