Самолет Boeing-737-500 от Utair вернулся во Внуково из-за сработавших датчиков

За последней месяц в РФ выявлено 8 различных инцидентов связанных с авиалайнерами. После произошедшей катастрофы с SSJ100 экипажы авиагигантов признаются, что при выявлении какой-либо проблемы немедленно возвращаются в аэропорт. Последний инцидент произошел 3 мая, когда самолет не смог вылететь из Уфы в Сургут.