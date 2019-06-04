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Самолет Boeing-737-500 от Utair вернулся во Внуково из-за сработавших датчиков

4 июня 2019, 10:44
Фото: pixabay.com
Самолету Utair, который должен был лететь по маршруту из Москвы в Берлин, вернулся назад. Лайнер Boeing-737-500 благополучно приземлился.

Сообщается, что самолет вылетел из Внуково 4 июня в 11:16 мск. По данным одного из телеграмм-каналов, причиной возвращения могла стать разгерметизация лайнера. Другие источники заявляют о срабатывании датчика турбонаддува.

Уполномоченные представители аэропорта подтвердили нештатную ситуацию на борту Boeing – она произошла в воздухе. В СУ СК РФ в Москве пока не комментируют инцидент.

За последней месяц в РФ выявлено 8 различных инцидентов связанных с авиалайнерами. После произошедшей катастрофы с SSJ100 экипажы авиагигантов признаются, что при выявлении какой-либо проблемы немедленно возвращаются в аэропорт. Последний инцидент произошел 3 мая, когда самолет не смог вылететь из Уфы в Сургут.

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#Новости#Utair#Самолеты#Инцидент#Александр Мязин#Происшествия
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