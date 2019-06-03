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Тюменцы предлагают сделать выходным днем Пасху

3 июня 2019, 07:22
Фото: pixabay.com
«Наш город» провел опрос тюменцев, в котором предлагалось выбрать еще один выходной день. Подавляющее большинство читателей считает, что таким праздником может стать Пасха. За нее проголосовало 38%.
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Тюмень

И действительно, чем мы хуже Украины, где Пасха является выходным днем? Пасха — один из главных христианских церковных праздников для верующих России и всего мира. Празднование Воскрешения Господня в России имеет свои многовековые традиции и обычаи. Пасху люди ждут с особым нетерпением и внутренним трепетом, потому что это двойная радость: воскрешение Спасителя людского рода, распятого на кресте, и приход весны, символизирующей обновление всего живого.

Вторыми по популярности у тюменцев праздниками оказались Международный день здоровья и День рок-н-ролла. Они набрали по 13% читательской аудитории.

Третье место в списке приоритетов поделили День красоты и День ВДВ. Красоте и мужественности симпатизирует по 10% читателей нашего издания. Почему бы и нет? Что-то ведь должно спасти этот мир, пусть это будет красота.

В конце списка приоритетов тюменцев — День святого Валентина, за него 6% принявших участие в голосовании. День рождения президента и День шефа сделали бы выходным по 4% аудитории «Нашего города».

И, к сожалению, никто не изъявил желания отдыхать в Международный день поэзии. А ведь она совмещает в себе и красоту, и гармонию, и драйв, и свободу.

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