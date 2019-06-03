Тюменцы предлагают сделать выходным днем Пасху

И действительно, чем мы хуже Украины, где Пасха является выходным днем? Пасха — один из главных христианских церковных праздников для верующих России и всего мира. Празднование Воскрешения Господня в России имеет свои многовековые традиции и обычаи. Пасху люди ждут с особым нетерпением и внутренним трепетом, потому что это двойная радость: воскрешение Спасителя людского рода, распятого на кресте, и приход весны, символизирующей обновление всего живого.