Тюменцы предлагают сделать выходным днем Пасху

И действительно, чем мы хуже Украины, где Пасха является выходным днем? Пасха — один из главных христианских церковных праздников для верующих России и всего мира. Празднование Воскрешения Господня в России имеет свои многовековые традиции и обычаи. Пасху люди ждут с особым нетерпением и внутренним трепетом, потому что это двойная радость: воскрешение Спасителя людского рода, распятого на кресте, и приход весны, символизирующей обновление всего живого.
Вторыми по популярности у тюменцев праздниками оказались Международный день здоровья и День рок-н-ролла. Они набрали по 13% читательской аудитории.
Третье место в списке приоритетов поделили День красоты и День ВДВ. Красоте и мужественности симпатизирует по 10% читателей нашего издания. Почему бы и нет? Что-то ведь должно спасти этот мир, пусть это будет красота.
В конце списка приоритетов тюменцев — День святого Валентина, за него 6% принявших участие в голосовании. День рождения президента и День шефа сделали бы выходным по 4% аудитории «Нашего города».
И, к сожалению, никто не изъявил желания отдыхать в Международный день поэзии. А ведь она совмещает в себе и красоту, и гармонию, и драйв, и свободу.