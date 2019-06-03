Под Тюменью сельского браконьера наказали за убийство косуль

Инцидент произошел 8 февраля. В этот период времени было запрещено охотиться. Мужчину это не остановило, и он пошел на лыжах в лес на косулю. Вблизи села Нижнепинигино он выследил и из самозарядного карабина убил две косули, а после волоком дотащил до дороги. У него не было своей машины, поэтому мужчина попросил своего знакомого приехать за ним.
Знакомый приехал на автомобиле «Девятка». В багажник погрузили туши животных и поехали. Через некоторое время их остановили сотрудники ГИБДД. Они обнаружили косуль, карабин и патроны. Оружие и боеприпасы селянин купил незаконно летом прошлого года в Омской области.
Браконьер причинил ущерб природе в размере 320 тысяч рублей. Он возместил 229 тысяч рублей добровольно.
Суд назначил ему шесть месяцев ограничения свободы. Это означает, что в течение этого времени сельскому браконьеру нельзя выезжать за пределы территории Сорокинского района, менять место жительства без согласия специальной комиссии, уходить из дома с 23 часов до 6 часов утра. Также ему предстоит один раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.
Кроме того, суд взыскал с него оставшуюся сумму в размере 91 тыс. рублей в счет погашения причиненного ущерба.