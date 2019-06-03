nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Под Тюменью сельского браконьера наказали за убийство косуль

3 июня 2019, 09:28
Фото: pixabay.com
В Тюменской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего селянина. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе регионального надзорного ведомства, его признали виновным в незаконной охоте с крупным ущербом и незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
Сюжет
Тюмень

Инцидент произошел 8 февраля. В этот период времени было запрещено охотиться. Мужчину это не остановило, и он пошел на лыжах в лес на косулю. Вблизи села Нижнепинигино он выследил и из самозарядного карабина убил две косули, а после волоком дотащил до дороги. У него не было своей машины, поэтому мужчина попросил своего знакомого приехать за ним.

Знакомый приехал на автомобиле «Девятка». В багажник погрузили туши животных и поехали. Через некоторое время их остановили сотрудники ГИБДД. Они обнаружили косуль, карабин и патроны. Оружие и боеприпасы селянин купил незаконно летом прошлого года в Омской области.

Браконьер причинил ущерб природе в размере 320 тысяч рублей. Он возместил 229 тысяч рублей добровольно.

Суд назначил ему шесть месяцев ограничения свободы. Это означает, что в течение этого времени сельскому браконьеру нельзя выезжать за пределы территории Сорокинского района, менять место жительства без согласия специальной комиссии, уходить из дома с 23 часов до 6 часов утра. Также ему предстоит один раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

Кроме того, суд взыскал с него оставшуюся сумму в размере 91 тыс. рублей в счет погашения причиненного ущерба.

Материалы по теме
Селянин из Тюменской области пойдет под суд за убийство косулиПод Тюменью селянина судят за убийство косуль и незаконное хранение ружьяВ Тюменской области судят браконьера за убийство косули в Международный женский день
#Новости#Тюменская область#Косули#Браконьеры#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25