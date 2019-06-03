Под Тюменью сельского браконьера наказали за убийство косуль

Инцидент произошел 8 февраля. В этот период времени было запрещено охотиться. Мужчину это не остановило, и он пошел на лыжах в лес на косулю. Вблизи села Нижнепинигино он выследил и из самозарядного карабина убил две косули, а после волоком дотащил до дороги. У него не было своей машины, поэтому мужчина попросил своего знакомого приехать за ним.