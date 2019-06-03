nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На трассе Тюмень — Омск произошло смертельное ДТП с участием кроссовера

3 июня 2019, 06:59
Фото: pixabay.com
В воскресенье, 2 июня, в районе Заводоуковска на трассе Тюмень — Омск водитель кроссовера, ехавший по мокрой после дождя дороге, попал в ДТП.
Сюжет
Тюмень

В областной Госавтоинспекции пояснили, что машину отбросило на обочину, после чего автомобиль несколько раз перевернулся. Водитель погиб на месте, его пассажирка получила травмы и была доставлена в больницу.

В департаменте здравоохранения по Тюменской области рассказали, что к моменту приезда бригады скорой помощи один человек от полученных в ДТП травм скончался. Пассажирку автомобиля, жену водителя, доставили в ближайшее к месту аварии медучреждение. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Материалы по теме
На трассе Тюмень - Омск грузовик протаранил автобус, пострадали 6 человек
#Новости#Тюменская область#Трасса Тюмень - Омск#Жертвы ДТП#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25