На трассе Тюмень — Омск произошло смертельное ДТП с участием кроссовера

В областной Госавтоинспекции пояснили, что машину отбросило на обочину, после чего автомобиль несколько раз перевернулся. Водитель погиб на месте, его пассажирка получила травмы и была доставлена в больницу.
В департаменте здравоохранения по Тюменской области рассказали, что к моменту приезда бригады скорой помощи один человек от полученных в ДТП травм скончался. Пассажирку автомобиля, жену водителя, доставили в ближайшее к месту аварии медучреждение. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.