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Тюменца арестовали и доставили в ИВС за долг по алиментам

2 июня 2019, 06:07
Фото: pixabay.com
Жителя Тюмени, который пришел 31 мая в суд, чтобы судиться со своей бывшей женой, арестовали в зале суда за долг по алиментам. Он 12 дней проведет в ИВС поселка Винзили.
Сюжет
Тюмень

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области пояснили, что мужчина в этот день пришел в суд, чтобы судиться со своей бывшей женой, требуя от матери своего пятилетнего ребенка разрешение на встречи с сыном, однако судебное разбирательство закончилось совсем не так, как ожидал мужчина.

Как оказалось, тюменец должен выплатить своему пятилетнему ребенку 70 тыс. рублей. Деньги он выплачивал, но всего по одной тысяче рублей, что несоизмеримо с реальной выплатой. Сам неплательщик пояснил, что его «бывшей жене и этого хватит».

В отношении мужчины приставы составили протокол об административном правонарушении, который направили на дальнейшее рассмотрение в суд. За неуплату алиментов суд приговорил его к аресту на 12 суток.

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