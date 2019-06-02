Тюменца арестовали и доставили в ИВС за долг по алиментам

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области пояснили, что мужчина в этот день пришел в суд, чтобы судиться со своей бывшей женой, требуя от матери своего пятилетнего ребенка разрешение на встречи с сыном, однако судебное разбирательство закончилось совсем не так, как ожидал мужчина.