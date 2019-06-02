Тюменца арестовали и доставили в ИВС за долг по алиментам

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области пояснили, что мужчина в этот день пришел в суд, чтобы судиться со своей бывшей женой, требуя от матери своего пятилетнего ребенка разрешение на встречи с сыном, однако судебное разбирательство закончилось совсем не так, как ожидал мужчина.
Как оказалось, тюменец должен выплатить своему пятилетнему ребенку 70 тыс. рублей. Деньги он выплачивал, но всего по одной тысяче рублей, что несоизмеримо с реальной выплатой. Сам неплательщик пояснил, что его «бывшей жене и этого хватит».
В отношении мужчины приставы составили протокол об административном правонарушении, который направили на дальнейшее рассмотрение в суд. За неуплату алиментов суд приговорил его к аресту на 12 суток.