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ЦБ РФ просит банки смягчить требования для самозанятых и снизить блокировки счетов

1 июня 2019, 06:00
Фото: pixabay.com
Самозанятые всё чаще жалуются на блокировки счетов в банках РФ. В ситуацию пришлось вмешаться Минфину и ЦБ.

С 2020 года в России должна заработать процедура перехода физических лиц в структуру самозанятого населения. Для этих целей разработаны специальные приложения для отчетов и уплаты налогов от ФНС. На аднный момент их количество составляет 64 тыс. человек.

Между тем предприниматели жалуются, что банки не устраивают те документы, которые самозанятые предоставляют в качестве объяснения своей экономической деятельности. В некоторых из них процедура разблокировки счета может занимать до нескольких недель.

Проблему признали в ФНС, а Антон Силуанов попросил ЦБ дать банкам разъяснения по работе с самозанятыми. 31 мая Центробанк опубликовал правила работы с такими клиентами. В частности рекомендуется учитывать статус ведения экономической деятельности в анкете.

Между тем возникает другая проблема. Некоторые банки рекомендуют самозанятым открывать счета как индивидуальным предпринимателям. ЦБ РФ с января 2019 года отмечает, что банкам необходимо смягчить требования для открытия счетов.

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#Новости#Банковские счета#Блокировки#Банки#Александр Мязин#Экономика
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