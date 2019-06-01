ЦБ РФ просит банки смягчить требования для самозанятых и снизить блокировки счетов

С 2020 года в России должна заработать процедура перехода физических лиц в структуру самозанятого населения. Для этих целей разработаны специальные приложения для отчетов и уплаты налогов от ФНС. На аднный момент их количество составляет 64 тыс. человек.
Между тем предприниматели жалуются, что банки не устраивают те документы, которые самозанятые предоставляют в качестве объяснения своей экономической деятельности. В некоторых из них процедура разблокировки счета может занимать до нескольких недель.
Проблему признали в ФНС, а Антон Силуанов попросил ЦБ дать банкам разъяснения по работе с самозанятыми. 31 мая Центробанк опубликовал правила работы с такими клиентами. В частности рекомендуется учитывать статус ведения экономической деятельности в анкете.
Между тем возникает другая проблема. Некоторые банки рекомендуют самозанятым открывать счета как индивидуальным предпринимателям. ЦБ РФ с января 2019 года отмечает, что банкам необходимо смягчить требования для открытия счетов.