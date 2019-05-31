За навязывание кредитов пациентам тюменская клиника выплатит более 4 млн рублей

Тюменцы, которые соглашались на это и посещали клинику, выходили из нее с крупным кредитом и абонементом на ненужные услуги. Сотрудники медучреждения, как рассказывают сами потерпевшие, предлагали им подписать документы якобы для отчетности, однако позже выяснялось, что это были кредитные договоры.