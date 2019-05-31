За навязывание кредитов пациентам тюменская клиника выплатит более 4 млн рублей

Первые жалобы на клинику начали поступать в начале прошлого года. Тюменцы сообщали, что из звонил человек, который представлялся работником департамента здравоохранения, и настойчиво предлагал пройти бесплатную диагностику здоровья.
Тюменцы, которые соглашались на это и посещали клинику, выходили из нее с крупным кредитом и абонементом на ненужные услуги. Сотрудники медучреждения, как рассказывают сами потерпевшие, предлагали им подписать документы якобы для отчетности, однако позже выяснялось, что это были кредитные договоры.
По словам потерпевших, подписание документов на кредит происходило при отсутствии возможности ознакомления с текстом. Работники клиники сами перелистывали страницы, а своим пациентам указывали места, где нужно поставить подпись.