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В преддверии летней сессии студенты проверяют свои работы на Адвего

31 мая 2019, 05:01
Фото: pixabay.com
В обучающий курс любого вуза включено обязательное написание дипломных и курсовых работ, различных научных проектов. Преподавательский состав проверяет каждое задания по утвержденной деканатом программе. Все студенческие труды должны соответствовать установленным требованиям.
Сюжет
Тюмень

В таких условиях будущим выпускникам высших учебных заведений не позавидуешь. Чтобы реферат был принят, нужно тщательно подбирать источники для своих работ и проверять готовые работы на наличие повторов и плагиат.

Фото: advego.com

В сети есть множество онлайн-сервисов для проверки текстов. Среди наиболее затребованных программ Антиплагиат онлайн. С ее помощью выявляются:

  • заимствованные фразы;
  • дублирующие предложения с работ других авторов;
  • орфографические и пунктуационные ошибки в работе;
  • некачественный рерайт.

Сервисы для онлайн-проверки текстов исключают из любого научного труда повторяющиеся фразы, которые были взяты из открытой для общественного доступа информации. Таким программами, как Адвего пользуются не только студенты, школьники, но и преподаватели.

Низкая степень уникальности студенческой работы возникает по ряду причин:

  • частое использование цитат;
  • злоупотребление официальными терминами;
  • выписки из законодательных и нормативных документов.

После проверки онлайн-сервис выделит каждый заимствованный фрагмент текста и укажет источник его возникновения. Автору остается лишь доработать документ, сохранив при этом его смысл и тематику. Для этого используются слова-синонимы, перестроение фраз, полное или частичное видоизменение текста, применение материалов с других источников.

С задачей по повышению уникальности работы сталкивается каждый студент за годы учебы. Система антиплагиата для проверок текстов в онлайн-режиме позволяет быстро и качественно выявить ошибки, а значит, дает возможность их исправить. Проверочным сервисом можно воспользоваться круглосуточно. Обработка текста займет несколько минут. После чего каждый автор будет точно знать уровень своей работы, количество шибок в ней.

Суть проверки текста по такой программе как Адвего заключается в очень четком определении совпадения текстовых фрагментов в ведущих поисковиках информации. Научный труд обрабатывается в течение короткого промежутка времени. Это один из популярных онлайн-ресурсов по проверке текстовых документов среди учеников. Она надежна и проста в использовании.

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