В преддверии летней сессии студенты проверяют свои работы на Адвего

С задачей по повышению уникальности работы сталкивается каждый студент за годы учебы. Система антиплагиата для проверок текстов в онлайн-режиме позволяет быстро и качественно выявить ошибки, а значит, дает возможность их исправить. Проверочным сервисом можно воспользоваться круглосуточно. Обработка текста займет несколько минут. После чего каждый автор будет точно знать уровень своей работы, количество шибок в ней.