Многочисленные нарушения выявлены на тюменском заводе пищевых полуфабрикатов

Из результатов проверки следует, что в цехе, где производятся мясные полуфабрикаты, установлена повышенная температура воздуха, кроме того, там отсутствует стерилизатор для хранения ножей.
Помимо этого мясная продукция не сопровождаются информацией об условиях хранения, сроке годности, отсутствует учет биологических отходов, а утилизация биологических отходов проводится без необходимого заключения специалиста.
По факту многочисленных нарушений в отношении ООО «Завод пищевых полуфабрикатов «Северное сияние» возбуждено административное производство. Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам выдало руководству предприятию предписание об устранении нарушений.