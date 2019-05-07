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Posted 7 мая 2019, 08:12

Published 7 мая 2019, 08:12

Modified 19 августа, 16:29

Updated 19 августа, 16:29

Чиновники КСП Кондинского района Югры отчитались о зарплатах за 2018 год

Чиновники КСП Кондинского района Югры отчитались о зарплатах за 2018 год

7 мая 2019, 08:12
Фото: 1Mi.
Сюжет
Югра
В 2018 году больше всего заработала заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Кондинского района Светлана Леконцева - 1,7 млн рублей. Ее начальник Андрей Мельников заработал на 100 тыс. меньше.

Председатель Контрольно-счетной палаты Кондинского района Андрей Мельников за 2018 год заработал 1,6 млн рублей, его жена получила доход в 900 тыс .рублей. Кроме этого в его собственности имеется два небольших земельных участка и дом площадью 183 кв. метра.

Его заместитель Светлана Леконцева заработала 1,7 млн рублей, а ее супруг 600 тыс. рублей. В их собственности два земельных участка по 10 соток и дом, записанный на мужа площадью 94 кв. метра.

Из четырех инспекторов КСП больше всего зарабатывает Валентина Дмитриева, ее доход 1,4 млн рублей.

Меньше всего зарабатывает Екатерина Подрезова, ее доходы 668 тыс. рублей.

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