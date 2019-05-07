Чиновники КСП Кондинского района Югры отчитались о зарплатах за 2018 год

Председатель Контрольно-счетной палаты Кондинского района Андрей Мельников за 2018 год заработал 1,6 млн рублей, его жена получила доход в 900 тыс .рублей. Кроме этого в его собственности имеется два небольших земельных участка и дом площадью 183 кв. метра.