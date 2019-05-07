Чиновники КСП Кондинского района Югры отчитались о зарплатах за 2018 год

Posted 7 мая 2019, 08:12
Published 7 мая 2019, 08:12
Modified 19 августа, 16:29
Updated 19 августа, 16:29
Председатель Контрольно-счетной палаты Кондинского района Андрей Мельников за 2018 год заработал 1,6 млн рублей, его жена получила доход в 900 тыс .рублей. Кроме этого в его собственности имеется два небольших земельных участка и дом площадью 183 кв. метра.
Его заместитель Светлана Леконцева заработала 1,7 млн рублей, а ее супруг 600 тыс. рублей. В их собственности два земельных участка по 10 соток и дом, записанный на мужа площадью 94 кв. метра.
Из четырех инспекторов КСП больше всего зарабатывает Валентина Дмитриева, ее доход 1,4 млн рублей.
Меньше всего зарабатывает Екатерина Подрезова, ее доходы 668 тыс. рублей.