Авиакомпания «Ямал» не откажется от полетов на самолетах Sukhoi Superjet

Между тем в феврале 2019 года в аэропорту «Домодедово» самолет Sukhoi Superjet компании «Ямал» врезался в опору освещения при буксировке на парковку. Как выяснилось позднее, использование тормозов оказалось неэффективным на скользкой полосе, поэтому экипаж решил тормозить двигателями, однако избежать столкновения не удалось.