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Posted 6 мая 2019, 12:24

Published 6 мая 2019, 12:24

Modified 19 августа, 16:27

Updated 19 августа, 16:27

Авиакомпания «Ямал» не откажется от полетов на самолетах Sukhoi Superjet

Авиакомпания «Ямал» не откажется от полетов на самолетах Sukhoi Superjet

6 мая 2019, 12:24
Фото: 1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
Правительственная компания «Ямал» не планирует отказываться от использования воздушных судов Sukhoi Superjet до окончания расследования авиакатастрофы в Шереметьево.

Напомним, накануне вечером в московском аэропорту самолет перевозчика «Аэрофлот» загорелся во время аварийной посадки. В результате погиб 41 человек, из которых двое – дети.

Между тем в парке компании «Ямал» сейчас эксплуатируются 15 воздушных бортов Sukhoi Superjet 100-95LR. Год начала эксплуатации судов – 2016.

«Для того, чтобы принимать какие-либо кардинальные решения с парком воздушных судов авиакомпании, необходимо знать истинные причины случившейся авиакатастрофы в АП Шереметьево, – сообщили в пресс-службе авиакомпании «Ямал». – В настоящий момент идет расследование, до окончания которого никаких решений принято быть не может».

Впрочем, «Ямал» уверен в своем авиапарке и заверяет, что принимает все меры для предотвращения неприятных инцидентов.

«Все самолеты, эксплуатирующиеся авиакомпанией «Ямал», в том числе и воздушные суда Sukhoi Superjet, проходят тщательную проверку перед вылетом», – заверили в компании.

Между тем в феврале 2019 года в аэропорту «Домодедово» самолет Sukhoi Superjet компании «Ямал» врезался в опору освещения при буксировке на парковку. Как выяснилось позднее, использование тормозов оказалось неэффективным на скользкой полосе, поэтому экипаж решил тормозить двигателями, однако избежать столкновения не удалось.

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