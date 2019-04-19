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Акционеры «Запсибкомбанка» освободили от должности Дмитрия Горицкого

19 апреля 2019, 13:19
Фото: «Наш город»
Общее собрание акционеров «Запсибкомбанка» одобрило новый состав совета директоров в котором первое место занял Денис Бортников, член правления банка ВТБ. Из состава совета вышел Дмитрий Горицкий, который меньше месяца пробыл на посту председателя.
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Тюмень

На годовом общем собрании акционеров Запсибкомбанка, 18 апреля было одобрено решение о составе нового совета директоров банка. В него вошли: Денис Бортников, Денис Братцев, Руслан Еременко, Анатолий Печатников, Александр Сурин, Петр Филиппов, Тагир Юсупов. Двое из них являются членами правления банка ВТБ.

Денис Бортников сейчас занимает должность заместителя президента — председателя правления банка ВТБ, а также является руководителем Северо-Западного регионального центра, старшим вице-президентом банка.

Анатолий Печатников который вошел в новый состав совета директоров также занимает должность заместителя президента — председателя правления банка ВТБ.

Дмитрий Горицкий, который 3 апреля был назначен председателем совета директоров, не вошел в его состав.

Также собрание акционеров одобрило выход банка из Ассоциации российских банков. И утвердило размер выплаты дивидендов по размещенным акциям банка по результатам 2018 финансового года. Так на выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2018 год направят 184 тыс. рублей. Нераспределенная прибыль составит 1,8 млрд рублей.

Ранее ВТБ выкупил 71% акций Запсибкомбанка, в том числе 9,6% принадлежавшие Дмитрию Горицкому. После этого депутат областной думы покинул пост президента банка, его место занял представитель ВТБ Александр Сурин.

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