Акционеры «Запсибкомбанка» освободили от должности Дмитрия Горицкого

Также собрание акционеров одобрило выход банка из Ассоциации российских банков. И утвердило размер выплаты дивидендов по размещенным акциям банка по результатам 2018 финансового года. Так на выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2018 год направят 184 тыс. рублей. Нераспределенная прибыль составит 1,8 млрд рублей.