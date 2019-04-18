Гимназия ТюмГУ занимает третье место в рейтинге лучших школ УрФО

Отмечается, что в части конкурентоспособности гимназия заняла 53 место, а среди топ-20 лучших учебных заведений УрФО на третьем месте.
Московское СУНЦ МГУ занял первое место в рейтинге по конкурентоспособности в стране. Далее идут лицей «Вторая школа», физмат лицей № 31 Челябинска, Университетская гимназия МГУ имени М. В. Ломоносова.
В топ-100 попали школы 24 регионов России. Большинство представленных учебных заведений (около 54%) из Москвы и Подмосковья. Восемь школ представляют Санкт-Петербург и 5 Татарстан.
Рейтинг RAEX не оценивает результаты олимпиад и средний балл ЕГЭ. Главный критерий – поступление в ведущие вузы.