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В Боровском парень разбил стекло и угнал машину, ключи уже были в замке

17 апреля 2019, 06:50
Фото: pixabay.com
В Антипино задержали 18-летнего жителя поселка Боровский, который угнал чужой автомобиль.
Сюжет
Тюмень

В УМВД по Тюменской области пояснили, что фигурант уголовного дела вместе с приятелем распивал спиртные напитки в поселке Боровский. Вскоре он оставил своего друга и пошел в соседний двор, где обнаружил машину с ключами в замке зажигания. Молодой человек разбил стекло и угнал транспортное средство.

Злоумышленника задержали в Антипино, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения», молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

По словам владелицы машины, ключи были в замке зажигания из-за неисправности устройства.

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