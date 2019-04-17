В Боровском парень разбил стекло и угнал машину, ключи уже были в замке

В УМВД по Тюменской области пояснили, что фигурант уголовного дела вместе с приятелем распивал спиртные напитки в поселке Боровский. Вскоре он оставил своего друга и пошел в соседний двор, где обнаружил машину с ключами в замке зажигания. Молодой человек разбил стекло и угнал транспортное средство.
Злоумышленника задержали в Антипино, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения», молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.
По словам владелицы машины, ключи были в замке зажигания из-за неисправности устройства.