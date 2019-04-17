Тюменцы травятся лекарствами и спиртом. Грибами и ягодами — реже

Как отмечают в управлении, этот показатель меньше аналогичного в прошлом году. В 2018 в 1 квартале отравились 405 тюменцев.
В отчетном периоде среди отравившихся — 61,0% мужчины, 39,0% — женщины.
Чаще всего тюменцы травятся лекарственными препаратами (38,8%). На втором месте — отравления другими видами, такими как: разъедающие вещества, уксусная эссенция, окись углерода, газы и пары, не уточненные вещества (31,6%). На третьем месте — отравления спиртосодержащей продукцией (24,6%).
Наркотиками отравились 7,5% граждан, которым понадобилась помощь. Оставшаяся доля приходится на бытовые пищевые отравления (отравления грибами, ядовитыми растениями и др.) (0,5%).
Среди отравившихся преобладают безработные (42,8%), далее работающее население (19,3%) и пенсионеры (14,7%).
В 1 квартале отравлений со смертельным исходом зафиксировано 93 случая, из них 43,0% — алкоголем, наркотическими веществами — 16,1%, лекарственными препаратами — 8,6%, другими видами — 32,3%.