Личный опыт журналистов: продлевать полис ОСАГО по телефону нельзя

По данным «Новых известий», многие люди даже не знают, что их полисы не настоящие. По окончании срока автовладельцу начинают звонить различные юридические структуры с предложением продлить полис. Мошенники представляются страховщиками Тинькофф, Росгосстраха, Ингосстраха и других крупных компаний. На любые вопросы по полису они отвечают четко и без ошибок, знают все коэффициенты по стажу водителя.