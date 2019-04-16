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Личный опыт журналистов: продлевать полис ОСАГО по телефону нельзя

16 апреля 2019, 12:54
Фото: pixabay.com
Специалисты предупреждают, что продлевать полис ОСАГО по телефону опасно. Можно нарваться на мошенников с поддельными бланками.

По данным «Новых известий», многие люди даже не знают, что их полисы не настоящие. По окончании срока автовладельцу начинают звонить различные юридические структуры с предложением продлить полис. Мошенники представляются страховщиками Тинькофф, Росгосстраха, Ингосстраха и других крупных компаний. На любые вопросы по полису они отвечают четко и без ошибок, знают все коэффициенты по стажу водителя.

Вам могут привести сам полис и диагностическую карту. Предупредят, чтобы проверили номер полиса в базе РСА и не дают скидок. Проверить реальность сотрудника страховой компании можно только позвонив на официальный номер структуры и поинтересоваться – работает ли у них определенный сотрудник.

Специалисты отмечают, что поддельные бланки ОСАГО стоят (при покупке большой партии) – 50 рублей. Номер полиса на них – реальный, но это другая застрахованная машина и другой владелец.

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#Новости#ОСАГО#Мошенничество#Александр Мязин#Общество
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