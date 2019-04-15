В Тюменской области увеличилось количество пожаров

В МЧС по Тюменской области поясняют, что росту числа пожаров способствует теплая погода, которая установилась в регионе. Чаще всего происходит возгорание сухой травы, высохших прошлогодних листьев, всевозможного мусора.
Официальное начало пожароопасного периода в Тюменской области запланировано на 19 апреля, об этом заявил начальник управления федерального лесного надзора Игорь Шабров.
За пал сухой травы предусмотрен штраф. Его размер для простых жителей региона составляет от двух до трех тысяч рублей, для должностных лиц - от шести до 15 тыс. рублей, для юридических лиц - от 150 до 200 тыс. рублей.
Размер штрафа возрастет со дня вступления в силу особого противопожарного режима.
В управлении федерального лесного надзора по региону считают, что в майские праздники количество пожаров в Тюменской области возрастет, так как граждане, выехавшие на природу, будут разжигать костры для приготовления шашлыков.