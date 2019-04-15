nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области увеличилось количество пожаров

15 апреля 2019, 06:25
Фото: МЧС по Тюменской области
За минувшую неделю в Тюменской области произошло 237 пожаров, неделей ранее их было 99.
Сюжет
Тюмень

В МЧС по Тюменской области поясняют, что росту числа пожаров способствует теплая погода, которая установилась в регионе. Чаще всего происходит возгорание сухой травы, высохших прошлогодних листьев, всевозможного мусора.

Официальное начало пожароопасного периода в Тюменской области запланировано на 19 апреля, об этом заявил начальник управления федерального лесного надзора Игорь Шабров.

За пал сухой травы предусмотрен штраф. Его размер для простых жителей региона составляет от двух до трех тысяч рублей, для должностных лиц - от шести до 15 тыс. рублей, для юридических лиц - от 150 до 200 тыс. рублей.

Размер штрафа возрастет со дня вступления в силу особого противопожарного режима.

В управлении федерального лесного надзора по региону считают, что в майские праздники количество пожаров в Тюменской области возрастет, так как граждане, выехавшие на природу, будут разжигать костры для приготовления шашлыков.

Материалы по теме
В Тюменской области за неделю произошло 99 пожаров
#Новости#Тюменская область#Пожары#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25