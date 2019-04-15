Тюменцы все чаще перевозят домашних животных в багажных вагонах

В 2018 году тюменцы отправляли в багажных вагонах 12 питомцев, с начала 2019 года - уже более 30, заявила помощник начальника Уральского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» по работе с общественностью Юлия Иванищева.
Когда питомцы путешествуют в багажных вагонах, за ними присматривает проводник пассажирского вагона, рассказали в РЖД и пояснили, что к перевозке допускаются только животные, которые содержатся в домашних условиях, имеют опрятный вид и не представляют угрозы для окружающих.
Мелких домашних животных (собак, кошек, птиц, грызунов) необходимо перевозить в поездах в ящиках, корзинах, клетках, контейнерах, которые должны помещаться на местах, предназначенных для размещения ручной клади.