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Тюменцы все чаще перевозят домашних животных в багажных вагонах

15 апреля 2019, 04:53
Фото: pixabay.com
С середины прошлого года жители России могут перевозить домашних животных не только в купейном или плацкартном вагоне, но и в багажном.
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Тюмень

В 2018 году тюменцы отправляли в багажных вагонах 12 питомцев, с начала 2019 года - уже более 30, заявила помощник начальника Уральского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» по работе с общественностью Юлия Иванищева.

Когда питомцы путешествуют в багажных вагонах, за ними присматривает проводник пассажирского вагона, рассказали в РЖД и пояснили, что к перевозке допускаются только животные, которые содержатся в домашних условиях, имеют опрятный вид и не представляют угрозы для окружающих.

Мелких домашних животных (собак, кошек, птиц, грызунов) необходимо перевозить в поездах в ящиках, корзинах, клетках, контейнерах, которые должны помещаться на местах, предназначенных для размещения ручной клади.

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