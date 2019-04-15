Тюменцы все чаще перевозят домашних животных в багажных вагонах

Когда питомцы путешествуют в багажных вагонах, за ними присматривает проводник пассажирского вагона, рассказали в РЖД и пояснили, что к перевозке допускаются только животные, которые содержатся в домашних условиях, имеют опрятный вид и не представляют угрозы для окружающих.