Россиянам могут запретить держать большое количество домашних животных в своих домах

Автором инициативы стал депутат Владимир Петров, который считает целесообразным шагом введение на законодательном уровне ограничения на количественное содержание домашних животных в зависимости от площади и типа индивидуального жилья россиян.
Парламентарий в тексте обращения пояснил, что идеальным лимитом считает размещение в стандартной двухкомнатной квартире трех кошек или двух собак средних размеров.
Поводом для возможного ограничения послужили случаи, когда граждане устраивают из своих квартир зоопарки, держали у себя по несколько десятков кошек и собак, что негативно сказывается на шуме и запахе в подъезде.
В ближайшее время Владимир Якушев должен будет рассмотреть инициативу парламентария и дать свое заключение.