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Россиянам могут запретить держать большое количество домашних животных в своих домах

4 января 2019, 06:00
Фото: pixabay.com
Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимиру Якушеву поступило предложение ограничить число питомцев в квартирах.

Автором инициативы стал депутат Владимир Петров, который считает целесообразным шагом введение на законодательном уровне ограничения на количественное содержание домашних животных в зависимости от площади и типа индивидуального жилья россиян.

Парламентарий в тексте обращения пояснил, что идеальным лимитом считает размещение в стандартной двухкомнатной квартире трех кошек или двух собак средних размеров.

Поводом для возможного ограничения послужили случаи, когда граждане устраивают из своих квартир зоопарки, держали у себя по несколько десятков кошек и собак, что негативно сказывается на шуме и запахе в подъезде.

В ближайшее время Владимир Якушев должен будет рассмотреть инициативу парламентария и дать свое заключение.

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#Новости#Депутаты#Домашние животные#Наиль Каримов#Общество
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