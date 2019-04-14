Прогноз погоды: на следующей неделе в Тюмени выпадет снег

В понедельник, 15 апреля, в Тюмени днем будет до +4 градусов, осадков не ожидается, день будет солнечным. Скорость ветра не превысит 9 метров в секунду. Во вторник, 16 апреля, в областной столице потеплеет до +5 градусов. Во второй день недели горожан ожидает переменная облачность, осадки в виде дождя.