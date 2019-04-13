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Тюменский губернатор отчитался о доходах в 2018 году

13 апреля 2019, 08:01
Фото: Фото со страницы губернатора ВКонтакте
Губернатор Тюменской области Александр Моор в 2018 году заработал 9,47 млн рублей. Такие сведения содержатся в его декларации о доходах, опубликованной на сайте областного правительства.

В собственности у главы региона квартира площадью 72,9 кв. м. В пользовании - земельный участок на 1656 кв. м и доля в размере 122/10000 от нежилого помещения (общая площадь 1660 кв. м).

Из транспорта у губернатора есть только снегоход YAMAHA VK54OE.

Супруга Александра Викторовича передвигается по городу на PORSCHE CAYENNE S. У нее вместе с несовершеннолетними детьми в декларации указано использование квартиры площадью 72,9 кв. м.

В собственности у жены главы Тюменской области числятся два земельных участка (1272 кв.м и 2159 кв.м), а также доля 122/10000 от нежилого помещения (общая площадь 1660 кв. м). За год она заработала 4,4 млн рублей.

Ранее, будучи главой администрации Тюмени Александр Моор заработал за 2017 год более 5,5 миллиона рублей. Эти сведения содержатся в декларации, опубликованной ранее на сайте мэрии.

К слову, за год супруга тюменского губернатора успела расстаться с внедорожником BMW Х5.

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