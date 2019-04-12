Тюменскую пенсионерку не пустили в Таиланд отдохнуть с транквилизаторами

Вылетая в Утапао, жительница города взяла с собой вещи для отдыха. Среди прочего в ее аптечке оказалось 90 таблеток «Феназепама».
Таможенники досмотрели багаж женщины и нашли блистеры с препаратом. При этом рецептов от врача, подтверждающих, что ей действительно нужны транквилизаторы в таком объеме, у женщины не оказалось.
Феназепам, а также смеси, содержащие феназепам, входят в перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза. Декларировать такие препараты нужно обязательно. Кроме того, требуется представление подтверждающих медицинских документов с указанием наименования и количества лекарств.
В отношении гражданки возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП России - недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию.
С начала 2019 года это не единственный случай, отмечают в таможне. Должностные лица уже возбудили порядка 10 административных дел по фактам недекларирования лекарственных средств, перемещаемых гражданами Российской Федерации через таможенную границу Евразийского экономического союза.