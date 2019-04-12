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Тюменскую пенсионерку не пустили в Таиланд отдохнуть с транквилизаторами

12 апреля 2019, 11:39
Фото: Фото Тюменской таможни
Тюменская пенсионерка везла 90 таблеток феназепама в Таиланд, об этом сообщает пресс-служба региональной таможни.
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Тюмень

Вылетая в Утапао, жительница города взяла с собой вещи для отдыха. Среди прочего в ее аптечке оказалось 90 таблеток «Феназепама».

Пенсионерка решила пройти через «зелёный» коридор, заявив, что у нее нет ничего, что подлежит обязательному письменному декларированию.

Таможенники досмотрели багаж женщины и нашли блистеры с препаратом. При этом рецептов от врача, подтверждающих, что ей действительно нужны транквилизаторы в таком объеме, у женщины не оказалось.

Феназепам, а также смеси, содержащие феназепам, входят в перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза. Декларировать такие препараты нужно обязательно. Кроме того, требуется представление подтверждающих медицинских документов с указанием наименования и количества лекарств.

В отношении гражданки возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП России - недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию.

С начала 2019 года это не единственный случай, отмечают в таможне. Должностные лица уже возбудили порядка 10 административных дел по фактам недекларирования лекарственных средств, перемещаемых гражданами Российской Федерации через таможенную границу Евразийского экономического союза.

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