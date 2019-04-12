Тюменскую пенсионерку не пустили в Таиланд отдохнуть с транквилизаторами

Феназепам, а также смеси, содержащие феназепам, входят в перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза. Декларировать такие препараты нужно обязательно. Кроме того, требуется представление подтверждающих медицинских документов с указанием наименования и количества лекарств.