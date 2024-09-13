nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Таиланд

Выбрать дату
2024
Тюменец отсудил у турагентства больше 800 тысяч рублей за отдых в Таиланде
Турагентство отказалось возвращать часть денег, отданных за несостоявшуюся путевку в Таиланд. Однако суд решил иначе.
13 сентября, 10:32
«Променять на море?»: квартиры в Турции и Египте продаются по цене тюменской однушки
Стоимость однушки в Тюмени перевалила за 4 миллиона рублей. За эти же деньги можно найти жилье в других странах.
11 июля, 08:37
2023
Авиакомпания Azur Air запускает прямые рейсы из Тюмени на Пхукет
Без пересадок из Тюмени до Таиланда можно будет улететь уже 10 ноября. Прямые рейсы на Пхукет запускает авиакомпания Azur Air.
13 октября 2023, 13:04
В Таиланде сегодня задержали рейс до Тюмени
Сегодня, 25 февраля, в Таиланде по неизвестным причинам задержали рейс до Тюмени с 18.10 до 19.45 часов. Данная информация появилась на сайте аэропорта «Рощино».
25 февраля 2023, 14:19
2022
Из Тюмени в Тайланд запустят прямые рейсы
Первый прямой чартерный рейс в Тайланд отправят в ночь с воскресенья на понедельник из тюменского Рощино. Вылет запланирован на 2:30 ночи. Время в пути составит 10 часов 25 минут.
27 ноября 2022, 05:34

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика