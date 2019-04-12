Банк «Открытие» пытается обанкротить депутата тюменской облдумы

Суды по банкротству в югорском арбитраже тянутся еще с лета прошлого года по заявлению Банка ФК «Открытие». В августе суд признал Вячеслава Танкеева банкротом и постановил начать рестуктуризацию долгов, был назначен арбитражный управляющий. В дальнейшем депутат продолжил судебные тяжбы, и в декабре сумел через аппеляцию отменить решение.