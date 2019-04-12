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Банк «Открытие» пытается обанкротить депутата тюменской облдумы

12 апреля 2019, 13:20
Фото: duma72.ru
Известный депутат тюменской облдумы Вячеслав Танкеев, член фракции «Единая Россия» и член комитета по экономической политике и природопользованию, погряз в долгах. Общая сумма, которую политик задолжал кредиторам, составляет 78,6 млн рублей.

Суды по банкротству в югорском арбитраже тянутся еще с лета прошлого года по заявлению Банка ФК «Открытие». В августе суд признал Вячеслава Танкеева банкротом и постановил начать рестуктуризацию долгов, был назначен арбитражный управляющий. В дальнейшем депутат продолжил судебные тяжбы, и в декабре сумел через аппеляцию отменить решение.

Месяц назад ООО «Ронэкс» запросил у суда переуступку прав части долга. Судья ходатайство удовлетворил, в итоге компания стала кредитором Танкеева на сумму 50,3 млн рублей. И банк «Открытие» теперь может требовать с депутата только 28,2 млн рублей.

Особо примечательно здесь то, что ООО «Ронэкс» – компания, единственным учредителем которой является сам Вячеслав Танкеев. К слову, она на данный момент находится на стадии ликвидации.

Накануне Банк «Открытие» инициировал собрание кредиторов Танкеева. В повестке были указаны вопросы об обращении в Ханты-Мансийский арбитраж с целью введения дальнейшей процедуры банкротства, назначения нового арбитражного управляющего, уточнения требований к нему. Однако компания «Ронэкс» собрание проигнорировала, в связи с чем кворум был признан не состоявшимся.

Отметим, что Вячеслав Танкеев был избран в тюменскую облдуму в 2016 году. На тот момент он являлся председателем «Западно-Сибирской ассоциаций строителей», которая объединяет 24 крупнейших строительных предприятия региона. Имеет звание почетный строитель России и является почетным гражданином Нижневартовска.

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