Банк «Открытие» пытается обанкротить депутата тюменской облдумы

Суды по банкротству в югорском арбитраже тянутся еще с лета прошлого года по заявлению Банка ФК «Открытие». В августе суд признал Вячеслава Танкеева банкротом и постановил начать рестуктуризацию долгов, был назначен арбитражный управляющий. В дальнейшем депутат продолжил судебные тяжбы, и в декабре сумел через аппеляцию отменить решение.
Месяц назад ООО «Ронэкс» запросил у суда переуступку прав части долга. Судья ходатайство удовлетворил, в итоге компания стала кредитором Танкеева на сумму 50,3 млн рублей. И банк «Открытие» теперь может требовать с депутата только 28,2 млн рублей.
Особо примечательно здесь то, что ООО «Ронэкс» – компания, единственным учредителем которой является сам Вячеслав Танкеев. К слову, она на данный момент находится на стадии ликвидации.
Накануне Банк «Открытие» инициировал собрание кредиторов Танкеева. В повестке были указаны вопросы об обращении в Ханты-Мансийский арбитраж с целью введения дальнейшей процедуры банкротства, назначения нового арбитражного управляющего, уточнения требований к нему. Однако компания «Ронэкс» собрание проигнорировала, в связи с чем кворум был признан не состоявшимся.
Отметим, что Вячеслав Танкеев был избран в тюменскую облдуму в 2016 году. На тот момент он являлся председателем «Западно-Сибирской ассоциаций строителей», которая объединяет 24 крупнейших строительных предприятия региона. Имеет звание почетный строитель России и является почетным гражданином Нижневартовска.