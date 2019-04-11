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В Тюменской области подросток на «Ладе» устроил ДТП, он ехал в школу

11 апреля 2019, 06:22
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
В Тюменской области произошло ДТП с участием двух автомобилей: легковушки «Лада» и большегруза «Вольво». Отечественной машиной управлял подросток.
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Тюмень

В областной Госавтоинспекции пояснили, что 17-летний подросток поехал в школу на машине отца. Ранее он неоднократно ездил без прав по селу Беркут Ялуторовского района. Инспекторы ГИБДД попытались остановить автомобиль, однако несовершеннолетний водитель проигнорировал их требования.

Подросток-водитель попытался пересечь федеральную трассу, не пропустив большегруз «Вольво» и тем самым спровоцировал аварию. Легковушку от удара отбросило в кювет. Школьник в ДТП не получил тяжелых повреждений.

По словам отца подростка, он в этот момент спал и не знает, откуда у сына навыки управления автомобилем. Он также предположил, что в этот день он поехал в школу на машине из-за того, что опоздал на автобус.

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