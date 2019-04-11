В Тюменской области подросток на «Ладе» устроил ДТП, он ехал в школу

В областной Госавтоинспекции пояснили, что 17-летний подросток поехал в школу на машине отца. Ранее он неоднократно ездил без прав по селу Беркут Ялуторовского района. Инспекторы ГИБДД попытались остановить автомобиль, однако несовершеннолетний водитель проигнорировал их требования.
Подросток-водитель попытался пересечь федеральную трассу, не пропустив большегруз «Вольво» и тем самым спровоцировал аварию. Легковушку от удара отбросило в кювет. Школьник в ДТП не получил тяжелых повреждений.
По словам отца подростка, он в этот момент спал и не знает, откуда у сына навыки управления автомобилем. Он также предположил, что в этот день он поехал в школу на машине из-за того, что опоздал на автобус.