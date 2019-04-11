В 2018 году призвать в армию не удалось 1,5 тыс. тюменцев

По словам военного комиссара Тюменской области Александра Моторина, в 2018 году от военной службы уклонялись 1779 человек. Работа по их розыску была организована совместно с управлением внутренних дел. Найти удалось 269 человек. Один уклонист был осужден, ему присудили штраф - 80 тысяч рублей.

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