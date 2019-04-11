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В 2018 году призвать в армию не удалось 1,5 тыс. тюменцев

11 апреля 2019, 08:50
Фото: pixabay.com
По словам военного комиссара Тюменской области Александра Моторина, в 2018 году от военной службы уклонялись 1779 человек. Работа по их розыску была организована совместно с управлением внутренних дел. Найти удалось 269 человек. Один уклонист был осужден, ему присудили штраф - 80 тысяч рублей.
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Тюмень

Александр Моторин высоко оценил работу призывных комиссий Тюменской области.

«Призывные комиссии приступили к плановой работе по комплектованию вооруженных сил. В период осеннего призыва задание, которое было установлено Генеральным штабом, выполнено полностью. Всего были призваны 1710 человек, с высшим образованием - 441 призывник, 206 человек имели подготовку по военно-учетной специальности», - рассказал Александр Моторин.

По словам военного комиссара, всего за 2018 год было призвано и направлено на комплектование войск 3276 человек.

Отдельно Александр Моторин отметил, что в войска были отправлены 44 сироты, 76 женатых, а также 32 отца. Эту льготную категорию направили в войска Центрального округа.

Призывников отправили во все рода войск, в основном сухопутные, ВДВ, ВМС, Росгвардию. 15 человек отправились в Кремлевский полк. Двух человек определили в научную роту, дислоцирующуюся в Москве, и троих в спортивную роту в Краснодар.

Еще четверых призывников отправили на альтернативную гражданскую службу в лечебные учреждения Тюменской области. Там они будут проходить службу в должности уборщика производственных и служебных помещений.

Медкомиссию прошли 6836 человек. Признаны годными к военной службе в осенний призыв 79,7%. За весь 2018 год этот показатель составил 79,2%. Для сравнения Александр Моторин сказал, что в Центральном округе показатель составляет 76%.

С 2014 года годность к военной службе возросла на 5%. По мнению Александра Моторина, это результат качества работы медицинских комиссий.

Самый высокий процент среди причин негодности к службе занимают болезни системы кровообращения, психические заболевания, а также болезни органов дыхания.

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