В 2018 году призвать в армию не удалось 1,5 тыс. тюменцев

Александр Моторин высоко оценил работу призывных комиссий Тюменской области.
«Призывные комиссии приступили к плановой работе по комплектованию вооруженных сил. В период осеннего призыва задание, которое было установлено Генеральным штабом, выполнено полностью. Всего были призваны 1710 человек, с высшим образованием - 441 призывник, 206 человек имели подготовку по военно-учетной специальности», - рассказал Александр Моторин.
По словам военного комиссара, всего за 2018 год было призвано и направлено на комплектование войск 3276 человек.
Отдельно Александр Моторин отметил, что в войска были отправлены 44 сироты, 76 женатых, а также 32 отца. Эту льготную категорию направили в войска Центрального округа.
Призывников отправили во все рода войск, в основном сухопутные, ВДВ, ВМС, Росгвардию. 15 человек отправились в Кремлевский полк. Двух человек определили в научную роту, дислоцирующуюся в Москве, и троих в спортивную роту в Краснодар.
Еще четверых призывников отправили на альтернативную гражданскую службу в лечебные учреждения Тюменской области. Там они будут проходить службу в должности уборщика производственных и служебных помещений.
Медкомиссию прошли 6836 человек. Признаны годными к военной службе в осенний призыв 79,7%. За весь 2018 год этот показатель составил 79,2%. Для сравнения Александр Моторин сказал, что в Центральном округе показатель составляет 76%.
С 2014 года годность к военной службе возросла на 5%. По мнению Александра Моторина, это результат качества работы медицинских комиссий.
Самый высокий процент среди причин негодности к службе занимают болезни системы кровообращения, психические заболевания, а также болезни органов дыхания.