В Тюменской области водители сбили двух школьников

Первый ребенок пострадал в Ялуторовске около двенадцати дня. На одном из перекрестков города водитель на «КамАЗе» сбил восьмилетнего мальчика на велосипеде, когда он выезжал на дорогу. Обстоятельства этого инцидента выясняются. Самого ребенка госпитализировали с травмой.
Второй случай произошел в Заводоуковске. Пенсионер на «Волге» сбил на пешеходном переходе школьницу, одногодку велосипедиста.
По предварительным данным, водитель в первом ряду пропустил девочку, а 72-летний водитель отечественного авто, проезжая по второму ряду, не остановился, сбил школьницу. В ГИБДД он не обратился и уехал домой. Мама отвела пострадавшего ребенка в больницу. Предварительно, у нее ушиб колена.
Пожилого водителя нашли благодаря свидетельнице, которая запомнила номер «Волги», и по камерам наблюдения. Сам автомобилист в объяснительной написал, что девочка убежала с места аварии.
На пенсионера составили административный протокол за уезд с места ДТП. Ему грозит арест до 15-ти суток, либо лишение прав.
В Тобольске в ДТП пострадал 23-летний водитель без соответствующих прав. На одной из улиц он не справился с управлением машины Ford Focus. Из-за этого иномарку занесло, она улетела в кювет и въехала в столб.
Предварительно, парень отвлекся от езды, потому что пытался достать упавший телефон. Он получил травмы и был госпитализирован. Также, по предварительным данным, водитель был пьян.