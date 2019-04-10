nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области водители сбили двух школьников

10 апреля 2019, 07:34
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области
За минувшие сутки в Тюменской области произошло семь аварий. Как сообщили «Нашему городу» в региональной Госавтоинспекции, в них пострадало десять человек, среди которых два школьника.
Сюжет
Дети

Первый ребенок пострадал в Ялуторовске около двенадцати дня. На одном из перекрестков города водитель на «КамАЗе» сбил восьмилетнего мальчика на велосипеде, когда он выезжал на дорогу. Обстоятельства этого инцидента выясняются. Самого ребенка госпитализировали с травмой.

Второй случай произошел в Заводоуковске. Пенсионер на «Волге» сбил на пешеходном переходе школьницу, одногодку велосипедиста.

По предварительным данным, водитель в первом ряду пропустил девочку, а 72-летний водитель отечественного авто, проезжая по второму ряду, не остановился, сбил школьницу. В ГИБДД он не обратился и уехал домой. Мама отвела пострадавшего ребенка в больницу. Предварительно, у нее ушиб колена.

Пожилого водителя нашли благодаря свидетельнице, которая запомнила номер «Волги», и по камерам наблюдения. Сам автомобилист в объяснительной написал, что девочка убежала с места аварии.

На пенсионера составили административный протокол за уезд с места ДТП. Ему грозит арест до 15-ти суток, либо лишение прав.

В Тобольске в ДТП пострадал 23-летний водитель без соответствующих прав. На одной из улиц он не справился с управлением машины Ford Focus. Из-за этого иномарку занесло, она улетела в кювет и въехала в столб.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области

Предварительно, парень отвлекся от езды, потому что пытался достать упавший телефон. Он получил травмы и был госпитализирован. Также, по предварительным данным, водитель был пьян.

Материалы по теме
В Тобольске перед судом предстанет горожанка за смертельное ДТПВ областной столице 4 апреля пройдет детский марш «Тюмень без ДТП»Тюменская область не входит в топ-10 рейтинга по числу ДТП в России
#Новости#ДТП#Тюменская область#Жертвы ДТП#Дети#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25