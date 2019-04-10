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Мигранты уезжают из России. За последние 27 лет такого не было

10 апреля 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
Институт социального анализа отмечает, что за последние несколько лет поток мигрантов в России резко снизился. В 2018 году в РФ приехало 125 тыс. человек.

Данные показатели являются самыми низкими с 1991 года. Миграция из стран СНГ перестала компенсировать убыль населения страны. Наибольшая динамика снижения миграции в Россию зафиксирована со стороны Узбекистана и Украины.

По данным экспертов, население стран Азии и европейской части предпочитают уехать в Европу и Турцию. Между тем рост экономики Казахстана, Армении и Азербайджана меняет привычные пути распределения рабочей силы в регионе. Эти страны стали «конкурентами» России в плане миграции.

Число выехавших из РФ растет. В 2018 году увеличение данного показателя составило почти 17%. Трудовые мигранты уезжают домой или в другие страны где зарплата и возможности больше.

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