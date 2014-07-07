В России упростят условия трудовой миграции

«Эти поправки снимут один из барьеров, которые возникают при трудоустройстве иностранного гражданина. Пока же мигранты находятся по три-четыре месяца в подвешенном состоянии, которые уходят на оформление документов. Сейчас же планируется значительно упростить процедуру», — рассказала руководитель Общественного центра содействия гражданам, прибывшим с Украины в Тюменскую область, заместитель секретаря Общественной палаты Светлана Ярославова.
Как сообщает «РИА Новости», поправками предлагается замена механизма квотирования. Иностранный гражданин сможет оформить патент, если при пересечении государственной границы РФ в миграционной карте будет указана цель визита — «работа». Заявление о получении патента иностранный гражданин должен подать в течение 30 дней со дня его въезда на территорию РФ. Нарушение указанного срока влечет отказ в приеме заявления иностранного гражданина о выдаче патента.
Отметим, в Тюмени зарегистрировано 310 украинских беженцев, для них подобрано 360 вакансий. Но трудоустроено лишь 45 человек. Как отмечает Светлана Ярославова, на каждого представителя семьи — добытчика найдено от 1 до 15 вакансий, сами же украинцы выбирают и знакомятся со всеми вариантами. Решающий же фактор в выборе места работы играет жилье.
Помимо этого, для выдачи патента иностранный гражданин должен представить в территориальный орган ФМС ряд документов, в частности, документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие уплату налога на доходы физических лиц, полис медицинского страхования, документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, а также документы, подтверждающие владение русским языком.
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