В России упростят условия трудовой миграции

Отметим, в Тюмени зарегистрировано 310 украинских беженцев, для них подобрано 360 вакансий. Но трудоустроено лишь 45 человек. Как отмечает Светлана Ярославова, на каждого представителя семьи — добытчика найдено от 1 до 15 вакансий, сами же украинцы выбирают и знакомятся со всеми вариантами. Решающий же фактор в выборе места работы играет жилье.