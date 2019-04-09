Горевшую мастерскую Шитова в Тюмени восстановят за счет продажи книг

Однако для этого их нужно спасти, причем сделать это необходимо в кратчайшие сроки, так как глянцевая бумага от влажности слипается. Книги, себестоимость которых ранее составляла 2,5 тыс. рублей, планируют продать, а вырученные средства направить на восстановление мастерской.