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Горевшую мастерскую Шитова в Тюмени восстановят за счет продажи книг

9 апреля 2019, 05:13
Фото: pixabay.com
Сегодня, 9 апреля, в Тюмени пройдет субботник на месте сгоревшей мастерской мастера-реставратора Вадима Шитова. Мероприятие начнется в 10 часов и завершится в 16 часов.
Сюжет
Тюмень

Подобный субботник уже проходил в минувшие выходные, неравнодушные горожане, которые приняли в нем участие, разбирали завалы, вытаскивали уцелевшие вещи, приводили территорию в порядок, а также спасали книги.

Речь идет о тираже уникальных альбомов авторства Вадима Шитова «Резная мелодия Тюмени». По словам самого мастера-реставратора, который пострадал при пожаре и в настоящее время находится в больнице, книги можно продать.

Однако для этого их нужно спасти, причем сделать это необходимо в кратчайшие сроки, так как глянцевая бумага от влажности слипается. Книги, себестоимость которых ранее составляла 2,5 тыс. рублей, планируют продать, а вырученные средства направить на восстановление мастерской.

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#Новости#Тюменская область#Пожары#Книги#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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