Горевшую мастерскую Шитова в Тюмени восстановят за счет продажи книг

Подобный субботник уже проходил в минувшие выходные, неравнодушные горожане, которые приняли в нем участие, разбирали завалы, вытаскивали уцелевшие вещи, приводили территорию в порядок, а также спасали книги.
Речь идет о тираже уникальных альбомов авторства Вадима Шитова «Резная мелодия Тюмени». По словам самого мастера-реставратора, который пострадал при пожаре и в настоящее время находится в больнице, книги можно продать.
Однако для этого их нужно спасти, причем сделать это необходимо в кратчайшие сроки, так как глянцевая бумага от влажности слипается. Книги, себестоимость которых ранее составляла 2,5 тыс. рублей, планируют продать, а вырученные средства направить на восстановление мастерской.