Больные ВИЧ тюменцы просто не читали инструкцию по применению презервативов

По словам главного врача Центра профилактики и борьбы со СПИД Владимира Романова, утверждение, что презерватив, как средство защиты при половых контактах не гарантирует безопасности, не соответствует действительности. Главное правильно его использовать.
Как выяснилось, не все это умеют. Врачи приводят случаи, когда мужчина надевает сразу три средства защиты, в результате это не только не спасает, но и наоборот приводит к повреждению «изделия № 2».
По словам пресс-секретаря Центра профилактики и борьбы со СПИД Елены Лосевой, проводится регулярная работа в школах по профилактике заражения ВИЧ-инфекцией.
«В школах проводятся семинары для учителей, мы рассказываем, что такое ВИЧ-инфекция. Учим их тому, как об этом говорить с детьми. Что касается старшеклассников, то мы берем обязательно разрешение у их родителей. После этого мы выходим на работу с классами, куда наши специалисты выезжают на общешкольные родительские собрания», — рассказала Елена Лосева.
Она также напомнила, что несколько лет назад у Центра были проблемы с «Родительским комитетом», который предписывал не работать со школьниками, потому что видел в этом угрозу.
«В этом году я прочитала новость о том, что министерство образования РФ намерено работать со школьниками и готово поддержать профилактическую работу в школах. И мы надеемся, что эта работа будет у нас стандартизирована, будут приняты нормативы», — пояснила Елена Лосева.
«Когда наш известный лектор приходит в школу на родительское собрание и начинает рассказывать, как нужно пользоваться презервативом, то сначала хохот стоит гомерический в зале. Но когда заканчивается лекция, то мужчины идут к ней получать индивидуальные консультации. Если вы посмотрите статистику, то 70% передачи ВИЧ — это половой путь. Мы в этом вопросе очень беспечны. Мы не знаем, как это делать», — уточнила Елена Лосева.
На вопрос «Нашего города», спасают ли презервативы на 100% от заражения ВИЧ, главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД Владимир Романов ответил, что проблема — в незнании.
«Не все 100%, потому что не все умеют ими правильно пользоваться. Нужно внимательнее читать инструкцию, там все четко написано. К сожалению, не все в порыве страсти успевают инструкцию читать, поэтому рекомендую делать это до [полового акта]», — ответил Владимир Романов.