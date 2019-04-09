Больные ВИЧ тюменцы просто не читали инструкцию по применению презервативов

«Когда наш известный лектор приходит в школу на родительское собрание и начинает рассказывать, как нужно пользоваться презервативом, то сначала хохот стоит гомерический в зале. Но когда заканчивается лекция, то мужчины идут к ней получать индивидуальные консультации. Если вы посмотрите статистику, то 70% передачи ВИЧ — это половой путь. Мы в этом вопросе очень беспечны. Мы не знаем, как это делать», — уточнила Елена Лосева.