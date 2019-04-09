Перед смертью тюменская ВИЧ-диссидентка попросила начать ее лечение

«Наш проект настроен на работу с ВИЧ-диссидентами, мы не призываем к каким-то карательным мерам. У нас страна свободная и мы имеем свободу слова. Наше оружие – это убеждение и привлечение людей. Важно, когда все общество будет доказывать одному человеку, а не когда один гражданин убеждает в этом другого. В своем манифесте «Красные бренды против распространения ВИЧ» мы говорим, что мы против ВИЧ-диссидентов и непризнания проблемы распространения ВИЧ», - пояснил Владимир Романов.
По его словам, перелом сознания в обществе уже произошел, а то утверждение, что ВИЧ-инфекцию никто не фотографировал, лет пять как исчерпало себя.
Пресс-секретарь Центра профилактики и борьбы со СПИД Елена Лосева уточнила для «Нашего города» особенности работы с ВИЧ-диссидентами.
«Чтобы не быть голословной по поводу снижения числа ВИЧ-диссидентов, приведу пример. Совсем недавно умерла известная тюменская ВИЧ-диссидентка, которая многократно с нами судилась. Мы с ней разбирались в судебных инстанциях, потому что она не лечила своих детей, которые находились в угрожающем состоянии для их жизни. И, к сожалению, так случилось, что она заболела, попала в стационар, у нее был выявлен туберкулез. Когда ситуация стала критической, она сказала, что думает, что ей нужно начать лечиться», - рассказала Елена Лосева.
По ее словам, к сожалению, ничего сделать было уже нельзя. В настоящее время Центр СПИД предпринимает меры по поиску детей, чтобы оказать им помощь.
«И это не последний случай за последнее время. Отдельные ВИЧ-диссиденты приходят, просят им назначить лечение, им становится лучше. Мы видим [как уменьшается] количество их публикаций. И это тоже положительный результат нашей работы», - резюмировала Елена Лосева.