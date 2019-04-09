Перед смертью тюменская ВИЧ-диссидентка попросила начать ее лечение

«Чтобы не быть голословной по поводу снижения числа ВИЧ-диссидентов, приведу пример. Совсем недавно умерла известная тюменская ВИЧ-диссидентка, которая многократно с нами судилась. Мы с ней разбирались в судебных инстанциях, потому что она не лечила своих детей, которые находились в угрожающем состоянии для их жизни. И, к сожалению, так случилось, что она заболела, попала в стационар, у нее был выявлен туберкулез. Когда ситуация стала критической, она сказала, что думает, что ей нужно начать лечиться», - рассказала Елена Лосева.