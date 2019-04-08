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Тюменские следователи раскрыли обстоятельства падения ребенка из окна

8 апреля 2019, 10:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В Тюмени следователи начали процессуальную проверку по факту падения четырехлетнего ребенка из окна. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.
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Дети

Напомним, ЧП произошло накануне, 7 апреля, около 17 часов на улице Муравленко. Мальчик выпал с четвертого этажа. Он получил тяжелую сочетанную травму и был госпитализирован в реанимацию ОКБ № 2.

Следователи также озвучили обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, происшествие случилось, когда мальчик находился в комнате один. Его мама была со своей знакомой и другим ребенком в соседней комнате.

Предположительно, мальчик забрался на диван, который стоит у окна, залез на подоконник, самостоятельно открыл окно и выпал из него.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также изучены условия проживания и воспитания мальчика.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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