Тюменские следователи раскрыли обстоятельства падения ребенка из окна

Напомним, ЧП произошло накануне, 7 апреля, около 17 часов на улице Муравленко. Мальчик выпал с четвертого этажа. Он получил тяжелую сочетанную травму и был госпитализирован в реанимацию ОКБ № 2.
Следователи также озвучили обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, происшествие случилось, когда мальчик находился в комнате один. Его мама была со своей знакомой и другим ребенком в соседней комнате.
Предположительно, мальчик забрался на диван, который стоит у окна, залез на подоконник, самостоятельно открыл окно и выпал из него.
В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также изучены условия проживания и воспитания мальчика.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.