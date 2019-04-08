Глава ТПП РФ: импорт бытовой техники в России не превышает 20%

По данным Росстата, граждане в полной мере обеспечены холодильниками и стиральными машинами, микроволновкам и мултиварками. А вот пылесос есть не в каждой семье. Кондиционеры — в каждой четвертой квартире, посудомойки — в каждой десятой. То есть, россиянам не хватает тех крупных бытовых приборов, которых в нашей стране не выпускают.