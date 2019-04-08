Глава ТПП РФ: импорт бытовой техники в России не превышает 20%

В ближайшие годы вся бытовая техника в домах будет объединена в единую экосистему. Умный дом — перспектива нескольких лет, уверены эксперты и производители электроники. При этом российские производители явно не успевают за мировыми темпами цифровизации привычных нам приборов.
Как отмечает директор по связям с общественностью и социальным проектам LG Electronics в России Татьяна Шахнес, главными предпосылками того, что скоро вся техника будет объединяться в «умные дома» являются датчики wi-fi в бытовых приборах.
«Уже сейчас техника выпускается с wi-fi, со специальными модулями, с элементами искусственного интеллекта. В любом случае, будущее - это управление на расстоянии, это привыкание и узнавание желаний своего хозяина», - отмечает эксперт.
Гендиректор компании «Эликор» Дмитрий Левин (компания занимается производством кухонных вытяжек и другой бытовой техники) в свою очередь отмечает недостаточную развитость технологических кластеров в России: «По комплектующим, по электронике, по электромоторам, по алюминиевым и угольным фильтрам, которые используются в вытяжках достаточно активно, локализации нет».
Чистый импорт в крупной бытовой техники не превышает 20%. Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин признает, что в России, на сегодняшний день, к сожалению, большинство производств бытовой техники представляют собой сборку зарубежных моделей.
Оборот российского рынка бытовой техники в прошлом году составил 486 миллиардов рублей. Больше половины этой суммы приходится на крупную бытовую технику: холодильники, стиральные машины, кухонные плиты.
Самый популярный товар среди мелкой бытовой техники - пылесос. Ежегодно их продают на 40 миллиардов рублей. На оставшиеся мелкие приборы приходится около 120 млрд рублей в год.
По данным Росстата, граждане в полной мере обеспечены холодильниками и стиральными машинами, микроволновкам и мултиварками. А вот пылесос есть не в каждой семье. Кондиционеры — в каждой четвертой квартире, посудомойки — в каждой десятой. То есть, россиянам не хватает тех крупных бытовых приборов, которых в нашей стране не выпускают.
С одной стороны, по отечественным производителям техники бьёт снижение покупательской способности россиян, отмечают эксперты. С другой - стоимость импортных компонентов зависит от валютных колебаний.
Пока в стране нет крупных производителей комплектующих, рынку приходится приспосабливаться к постоянно меняющейся ситуации. В России есть примеры компаний, которым удалось не превратиться в сборочное производство, наладив собственный выпуск комплектующих. Среди таких компаний - «Аксион» и «Свара» (им с производством помогают материнские компании), «Эликор». Ряд предприятий демонстрирует снижение зависимости от импорта. Но по-настоящему помочь им удержаться на плаву отрасли могло бы смягчение таможенных норм.
«Экономически целесообразнее реализовывать это через покупку готового изделия чем элементов для его сборки и производства на территории России. Здесь и готовность производить элементную базу, и вторая часть - это законодательство, которое должно быть отрегулировано», - отмечает президент ТПП России Сергей Катырин.