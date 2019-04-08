ФК «Тюмень» вновь сыграл вничью. Команда не побеждала с ноября 2018 года

Сибиряки встречались с одним из лидеров национальной лиги. ФК «Сочи» до этого матча располагался на третьем месте. Тюменцы же плотно засели на 19-м.
Главный тренер Горан Алексич в очередной раз использовал схему с тремя центральными защитниками, что позволяло при оборонительных действиях защищаться пятью игроками в линию.
Хозяева с первых минут оккупировали ворота сибиряков. Однако реализовать четыре угловых подряд хотя бы в один гол им не удалось. После одного из таких стандартов мог забить бывший игрок «Тюмени» Песегов. Но ворота спас вратарь тюменцев Вамбольт. Стоит отметить, что это его первая игра за команду.
После этого сибиряки отодвинули игру от своих ворот. Сочинцы высоко прессинговали, но гостям удалось это преодолеть. Равная борьба в первом тайме завершилась нулевой ничьей.
В перерыве Алексич произвел две замены. На поле стадиона, который принимал Чемпионат мира, вышли нападающий Вотинов и полузащитник Маринкович.
После «сухой» первой половины игры вторая часть получилась результативнее.
На 61 минуте гол забил капитан тюменцев Чудин. Вышедший на замену серб подал угловой, и на его подачу отреагировал защитник гостей, который переправил мяч в ворота. Вратарь оказался бессилен. 0-1.
«Сочи» перестроился и стал играть в два нападающих. «Тюмень» не стала ставить «автобус», как это было в прошлых матчах. Но это не помогло гостям сохранить победный счет.
Главный арбитр матча назначил пенальти в пользу хозяев. Это решение показалось тюменцам спорным. На 76-й минуте сочинец Песегов, который мог забивать еще в первом тайме, реализовал 11-метровый удар. 1:1.
Сибиряки не опустили руки и пытались атаковать. Опасно били, но безрезультатно. В последние минуты игры хозяевам пришлось отстаивать ничью. Что им и удалось.
«Сочи»: Заболотный, Миладинович, Юрганов, Почивалин (Калугин, 81), Маргасов, Казаев (Обольский, 63), Бурмистров, Песегов, Горбунов (Бахтияров, 66), Померко, Барсов (Альфред, 72).
«Тюмень»: Вамбольт, Коваленко, Васиев (Шакуро, 70), Бем, Лихачёв, Фомин, Милосавлев (Ослоновский, 62), Глухов (Маринкович, 46), Рябокобыленко, Чудин, Щербак (Вотинов, 46).
Предупреждены: Милосавлев, 58; Обольский, 67; Лихачев, 76.
Голы: 0:1 - Чудин, 61; 1:1 - Песегов, 76 (пен.).
В итоге «Сочи» остался на третьем месте после 30-го тура в ФНЛ. Ничья не помогла «Тюмени» продвинуться вверх. Команда из областной столицы обитает на дне турнирной таблицы – на 19-м месте с 22-мя очками.
Положение затруднено и тем, что ранее КДК снял шесть очков с тюменской команды. До спасительного 15-го места команду отделяет 13 очков. Впереди еще восемь игр.
Следующий матч пройдет 13 апреля в Тюмени на стадионе «Геолог». В гости пожалует курский «Авангард», который занимает пятое место в таблице.
ФК «Тюмень» не может победить в первенстве с 4 ноября прошлого года.