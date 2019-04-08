ФК «Тюмень» вновь сыграл вничью. Команда не побеждала с ноября 2018 года

Хозяева с первых минут оккупировали ворота сибиряков. Однако реализовать четыре угловых подряд хотя бы в один гол им не удалось. После одного из таких стандартов мог забить бывший игрок «Тюмени» Песегов. Но ворота спас вратарь тюменцев Вамбольт. Стоит отметить, что это его первая игра за команду.