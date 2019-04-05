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Создание НОЦ: куратору от Путина Тюмень нравится

5 апреля 2019, 09:19
Фото: С официального портала Администрации Тюменской области.
Сегодня в областной столице побывала с визитом Елена Шмелева – руководитель образовательного центра «Сириус», созданного по инициативе президента Владимира Путина, а также члена президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.

Это – еще одна ступенька в создании Научно-образовательного центра в Тюменской области. Данную тему лично курировал и продвигал губернатор Александр Моор.

Как отметила Елена Шмелева, тюменский опыт интересен тем, что сразу два образовательных центра: НОЦ и региональный центр поддержки талантливых детей «Новое поколение», создаются одним оператором – Тюменским госуниверситетом. По словам чиновницы, регион выбрал идеальную модель.

«Создание НОЦ, который решает прикладные региональные задачи и при этом ведет научные исследования мирового уровня – это тот уровень амбиций, который мы должны показывать ребятам», – отметила Шмелева.

Также она рассказала, что «Сириус» давно сотрудничает с Тюменской областью при личном участии Александра Моора. Дети из региона ежемесячно проходят обучение в московском центре.

Отметим, что с этого года в Тюмени работает центр выявления и поддержки одаренных детей «Новое поколение». В январе 2019 года губернатор пообещал, что в скором времени оно получит собственное здание, оборудованное лабораториями, учебными классами и мобильными аудиториями.

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#Новости#Александр Моор#Тюмень#Анна Кушнир#Общество
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