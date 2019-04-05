Создание НОЦ: куратору от Путина Тюмень нравится

Отметим, что с этого года в Тюмени работает центр выявления и поддержки одаренных детей «Новое поколение». В январе 2019 года губернатор пообещал, что в скором времени оно получит собственное здание, оборудованное лабораториями, учебными классами и мобильными аудиториями.