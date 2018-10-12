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В Тюмени появится научно-образовательный центр мирового уровня

12 октября 2018, 11:29
Проектируемый в регионе научно-образовательный центр может объединить 10 вузов, 7 крупных бизнес-корпораций и 9 научных организаций.

Модель межрегионального НОЦ Тюменская область представила в Москве.

«Глобальный университет может стать драйвером создания в регионе научно-образовательного центра мирового класса. Он необходим для развития экономики региона, для радикального ускорения производства и трансфера знаний и технологий. Наш регион обладает стратегическими запасами углеводородов, поэтому НОЦ изначально ориентируется на запросы глобального рынка», - сообщил в рамках выступления ректор ТюмГУ, председатель Совета ректоров вузов Тюменской области Валерий Фальков.

В рамках национального проекта «Наука» в Российской Федерации должно быть создано не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Один из них появится в Тюмени, об этом губернатор региона Александр Моор сообщил на рабочем совещании в Школе перспективных исследований Тюменского государственного университета в августе текущего года.

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