В Тюмени появится научно-образовательный центр мирового уровня

В рамках национального проекта «Наука» в Российской Федерации должно быть создано не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Один из них появится в Тюмени, об этом губернатор региона Александр Моор сообщил на рабочем совещании в Школе перспективных исследований Тюменского государственного университета в августе текущего года.