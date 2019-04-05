Принципы Agile в работе Сбербанка: новый уровень услуг для малого бизнеса

Как отметил на пресс-конференции директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Александр Белокопытов, банк строит отношения с бизнесом в условиях быстро меняющегося рынка. Потребность в принятии оперативных и качественных решений диктует вектор развития финансовой организации.
Два года назад Сбербанк перешел к принципам работы Agile. За это время банк привлек в 3,5 раза больше клиентов сегмента «малый и микробизнес».
«Agile – это, прежде всего, культура принятия решений. В основе Agile лежат четыре принципа: люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов; работающий продукт важнее исчерпывающей документации; сотрудничество в команде важнее согласования условий и деталей; готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану», - напомнил Александр Белокопытов.
Не малую роль в этих процессах банк отводит технологиям. Теперь работу сотрудников банка дополнительно проверяют системы искусственного интеллекта, поэтому проблема чрезмерного или неполного пакета документов, поданных предпринимателем, практически отпадает.
«Мы понимаем, что если в документах была допущена ошибка, то для клиента это будет негативный опыт общения с банком, что недопустимо в нашей работе», – отметил Александр Белокопытов.
Искусственный интеллект на службе банка
Сбербанк разработал и поэтапно вводит систему предупреждения операционных дефектов (СПОД) со встроенным модулем искусственного интеллекта.
Еще на этапе размещения документа СПОД определяет, все ли корректно оформлено, верная ли форма документа выбрана, есть ли все подписи и печати. Если система видит ошибку, то она моментально предупреждает пользователя, где конкретно он не расписался, не поставил печать или какой страницы документа не хватает.
Скорость обработки документов занимает всего 5 секунд. Сейчас сервис применяется при оформлении зарплатных проектов.
«Новая система демонстрирует высочайшую эффективность в работе, что позволяет значительно сократить сроки имплементации договоров и подключения услуг», - подчеркнул Александр Белокопытов.
Самозанятость онлайн
Сбербанк стал первым банком, кто запустил бесплатный пакет услуг для самозанятых «Свое дело». Пройти регистрацию можно прямо в приложении Сбербанк Онлайн, посещать офис для этого не требуется. Как отметил Александр Белокопытов, задача состоит в том, чтобы сделать работу максимально удобной для клиентов, которые зарегистрировались в ФНС как самозанятые.
После регистрации клиенты банка могут привязать личную карту для учета дохода от своего дела, формировать чеки по всем поступлениям от физ.лиц, как наличными средствами, так и переводами, подключать автоплатежи, использовать сервис записи для клиентов, конструктор сайта для рекламного продвижения своих услуг и другие сервисы.
Новая модель обслуживания корпоративных клиентов
Сбербанк начал обслуживание индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с одним учредителем в офисах банка, обслуживающих физических лиц.
Открывая счет, менеджер сразу подбирает подходящий пакет услуг расчетно-кассового обслуживания, консультирует клиента и по его запросу оформляет дополнительные продукты и услуги: доступ в интернет-банк для корпоративных клиентов Сбербанк Бизнес Онлайн, сервис «Самоинкассация», бизнес-карту, услугу СМС-информирования к расчетному счету, услугу СМС-информирования к бизнес-карте.
«С момента запуска новой модели обслуживания в отделениях Сбербанка мы наблюдаем ее высокую востребованность у предпринимателей и юридических лиц, которые получили возможность открывать счета по месту ведения бизнеса», - подчеркнул Александр Белокопытов.