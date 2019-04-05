Принципы Agile в работе Сбербанка: новый уровень услуг для малого бизнеса

Еще на этапе размещения документа СПОД определяет, все ли корректно оформлено, верная ли форма документа выбрана, есть ли все подписи и печати. Если система видит ошибку, то она моментально предупреждает пользователя, где конкретно он не расписался, не поставил печать или какой страницы документа не хватает.