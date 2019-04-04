В Сбербанке рассказали, как в Тюмени будут строить и продавать жилье

«Сбербанк предлагает застройщикам кредитные продукты на каждой стадии реализации проекта от разработки проектной документации до ввода в эксплуатацию, а также на этапе, когда у застройщика остались готовые и непроданные квартиры. Мы создаем и меняем наши продукты и сервисы для застройщиков синхронизировано с тем, как меняется законодательство о долевом строительстве, так как именно данные изменения определяют модель работы застройщиков жилья», – добавил Сергей Бессонов.