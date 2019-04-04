В Сбербанке рассказали, как в Тюмени будут строить и продавать жилье

С принятием поправок к закону о долевом строительстве 25 декабря 2018 года кредитование отрасли будет осуществляться с использованием счетов эскроу. Более 60 банков в России получили возможность предоставлять проектное финансирование по таким счетам, но лидером в этой работе остаётся Сбербанк.
Сегодня в банке открыто 6400 расчетных счетов застройщиков, это 60% от всех открытых в РФ девелоперских счетов. На конец марта на рассмотрении в банке находилось 207 заявок на проектное финансирование жилищного строительства, из них 137 заявок (или 66%) - с использованием счетов эскроу.
С 1 июля 2019, кроме некоторых исключений, все долевое строительство будет производиться при посредничестве банка с эскроу-счетами.
Эскроу для покупателей квартир
О том, как покупатели жилья смогут использовать новый сервис, рассказал и.о. директора управления финансирования недвижимости Западно-Сибирского банка Сбербанка Ярослав Некрасов.
Он подчеркнул, что при выборе застройщика в проектной декларации по объекту строительства указывается информация о реализации объектов недвижимости с применением счетов эскроу.
Когда покупатель определился с выбором квартиры, застройщик ориентирует его на открытие счета эскроу в банке. Источником для покупки жилья могут быть как наличные средства, так и ипотека. Открытие счета эскроу очень похоже на открытие карты или обычного счета.
«Дольщик подает заявление в банк на открытие такого счета. Процедура происходит в рамках трехстороннего соглашения, где банк выступает агентом. У застройщика свой пул обязательств, а у дольщика - свой пул прав. Средства со счета эскроу будут списаны в пользу застройщика только при регистрации первой квартиры в построенном доме», – отметил Ярослав Некрасов.
На конец марта в Западно-Сибирском банке Сбербанка физическими лицами открыто 300 счетов эскроу. Первый такой счет в России был открыт через Сбербанк именно в Тюмени еще летом прошлого года. Всего в Сбербанке действует 1239 счетов эскроу физических лиц.
Эскроу для застройщиков
Сбербанк оказывает поддержку не только для покупателей жилья. Сергей Бессонов подробно объяснил, как девелоперы могут участвовать в этой системе, какие возможности банк открывает перед ними.
Сбербанком создана инфраструктура, необходимая для банковского сопровождения строительных проектов и проектного финансирования застройщиков с использованием счетов эскроу.
В ноябре 2018 года разработано комплексное предложение для застройщиков и покупателей квартир. В январе утверждены рекомендации по структурированию сделок финансирования жилья по «смешанной» схеме — со счетами эскроу и без них. Кроме того, в банке разработан уникальный продукт «Кредит под будущую прибыль действующих проектов».
«Сбербанк предлагает застройщикам кредитные продукты на каждой стадии реализации проекта от разработки проектной документации до ввода в эксплуатацию, а также на этапе, когда у застройщика остались готовые и непроданные квартиры. Мы создаем и меняем наши продукты и сервисы для застройщиков синхронизировано с тем, как меняется законодательство о долевом строительстве, так как именно данные изменения определяют модель работы застройщиков жилья», – добавил Сергей Бессонов.
Уже сейчас сумма одобренных Сбербанком сделок по кредитованию долевого строительства с использованием счетов эскроу превысила 102 млрд руб.
Понятно, что изменения в законодательстве способствуют вытеснению мелких участников рынка. Но, в то же время, новая схема взаимодействия прежде всего призвана снизить риск для дольщиков, которые могут быть уверены, что их деньги используют на строительство жилья.