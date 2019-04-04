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Александр Моор: «Горевший дом Вадима Шитова восстановят в кратчайшие сроки»

4 апреля 2019, 04:37
Фото: Правительство Тюменской области
Губернатор Тюменской области пообещал, что горевший дом Вадима Шитова восстановят в кратчайшие сроки. Ситуация находится под его личным контролем.

Глава региона уже поручил комитету по охране и использованию объектов историко-культурного наследия подготовить распоряжение о выделении средств на ремонт здания.

Разрабатывать научно-проектную документацию, необходимую для реставрации, будет администрация областной столицы.

Пожар в доме реставратора Вадима Шитова произошел 3 апреля. Огонь повредил кровлю здания на площади 100 кв. метров и часть второго этажа деревянного памятника архитектуры XIX века.

В результате пожара пострадал реставратор, почетный гражданин Тюмени Вадим Шитов, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

В качестве причины возникновения возгорания называется неосторожное обращение с огнем, об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

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