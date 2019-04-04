Александр Моор: «Горевший дом Вадима Шитова восстановят в кратчайшие сроки»

Глава региона уже поручил комитету по охране и использованию объектов историко-культурного наследия подготовить распоряжение о выделении средств на ремонт здания.
Разрабатывать научно-проектную документацию, необходимую для реставрации, будет администрация областной столицы.
Пожар в доме реставратора Вадима Шитова произошел 3 апреля. Огонь повредил кровлю здания на площади 100 кв. метров и часть второго этажа деревянного памятника архитектуры XIX века.
В результате пожара пострадал реставратор, почетный гражданин Тюмени Вадим Шитов, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.
В качестве причины возникновения возгорания называется неосторожное обращение с огнем, об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.