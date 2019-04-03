Тюменец пойдет под суд за смерть собаки и угрозу убийством

Вечером 9 марта текущего года он после распития алкоголя застрелил из незарегистрированного охотничьего ружья бездомную собаку. У нее осталось три щенка. За животными ухаживали жители садового товарищества, где все и произошло. Они же и сколотили будку для собак.
На выстрелы вышла местная жительница, которая сделала замечание. В ответ тюменец направил на нее ружье и стал угрожать убийством. Участковый, приехавший на место происшествия, пресек действия хулигана и изъял ружье.
За такие деяния тюменцу грозят: штраф, исправительные или обязательные работы, тюрьма или ограничение свободы.