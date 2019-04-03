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Тюменец пойдет под суд за смерть собаки и угрозу убийством

3 апреля 2019, 12:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В Тюмени прокуратура направила суд в отношении 39-летнего горожанина. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе областного надзорного ведомства, его обвиняют в убийстве собаки и угрозе убийством.
Сюжет
Тюмень

Вечером 9 марта текущего года он после распития алкоголя застрелил из незарегистрированного охотничьего ружья бездомную собаку. У нее осталось три щенка. За животными ухаживали жители садового товарищества, где все и произошло. Они же и сколотили будку для собак.

На выстрелы вышла местная жительница, которая сделала замечание. В ответ тюменец направил на нее ружье и стал угрожать убийством. Участковый, приехавший на место происшествия, пресек действия хулигана и изъял ружье.

За такие деяния тюменцу грозят: штраф, исправительные или обязательные работы, тюрьма или ограничение свободы.

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