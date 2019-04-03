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Эксперты Росконтроля не рекомендуют покупать российский мясной фарш

3 апреля 2019, 11:24
Фото: pixabay.com
Росконтроль провел исследование качества куриного фарша в РФ. Всего было протестировано пять различных брендов.

Специалисты отмечают, что в каждом из образцов зафиксирован ветеринарный препарат энрофлоксацин. Он имеет антибактериальное действие. В двух из пяти товаров были обнаружены антибиотики. Мясо ещё одной марки была небезопасна для употребления. В 60% образцов товаров обнаружена сальмонелла и листерии и большое количество других микроаргонизмов. Они занесены в черный список Росконтроля.

Подводя итоги исследования, специалисты не рекомендовали потребителям покупать данные продукты.

Ранее эксперты Росконтроля провели исследования сосисок. Серьезных нарушений в данной продукции не обнаружено, но эксперты отмечают, что для удешевления производства производители используют крахмал и растительные жиры.

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#Новости#Продукты#Мясо#Александр Мязин#Общество
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