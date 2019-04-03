Эксперты Росконтроля не рекомендуют покупать российский мясной фарш

Специалисты отмечают, что в каждом из образцов зафиксирован ветеринарный препарат энрофлоксацин. Он имеет антибактериальное действие. В двух из пяти товаров были обнаружены антибиотики. Мясо ещё одной марки была небезопасна для употребления. В 60% образцов товаров обнаружена сальмонелла и листерии и большое количество других микроаргонизмов. Они занесены в черный список Росконтроля.