В СУЭНКО обработали 25 тыс. обращений и назвали 5 самых важных вопросов

Итоги работы офисов в Тобольске, Ялуторовске, Ишиме и Заводоуковске в компании прокомментировали для «Нашего города».
Наиболее часто потребители обращались к специалистам СУЭНКО по пяти вопросам:
1) Какие документы нужны для подачи заявки на технологическое присоединение?
Для физических лиц:
Для юридических лиц, ИП:
2) Можно ли подать заявку онлайн?
В компании напоминают, что сделать это можно через «Личный кабинет потребителя» на сайте suenco.ru. Сервис предусматривает возможность подписания договора электронно-цифровой подписью, обмен документацией и общение со специалистами по ТП.
3) Может ли СУЭНКО приехать и принять заявку на ТП в офисе/квартире?
В компании работает Мобильный центр обслуживания клиентов. Услуга предоставляется ветеранам, инвалидам и людям с ограниченными физическими возможностями. Заявку на выезд специалиста можно заполнить на сайте компании либо позвонив по телефону 8 800 700 86 72.
4) Можно ли заключить договор на электроснабжение в СУЭНКО?
Одновременно с договором на техприсоединение абонент может заключить договор на поставку электроэнергии со сбытовой организацией. Для этого нужно указать в соответствующем поле заявки энергосбытовую организацию (все категории заявителей) или договор купли-продажи электроэнергии (юрлица и ИП). Подготовленный договор на поставку электроэнергии вам вручат специалисты ПАО «СУЭНКО» в момент осмотра энергопринимающих устройств.
5) Сколько стоит услуга технологического присоединения?
Для физлиц, присоединяющих объекты с мощностью до 15 кВт, льготная стоимость процедуры составляет 550 руб. (льготой можно воспользоваться один раз в три года).
Юридические лица для предварительного расчета могут воспользоваться калькулятором на сайте компании.
Полезные советы
Если у граждан возникают вопросы при подготовке документов на ТП, в компании советуют сразу обращаться по тел. 8 800 700 86 72 (2), либо искать информацию на сайте в раздел «Вопрос-ответ» и «Технологическое присоединение».
Также в СУЭНКО призывают не консультироваться у знакомых, электриков и других «экспертов», ведь каждый случай индивидуален, и информация, полученная от них, может оказаться устаревшей или недостоверной.
При покупке или продаже участка СУЭНКО советуют всегда уточнять, имелся ли факт заключения договора на ТП. Если да, то нет необходимости идти за новым технологическим присоединением, необходимо обратится в сетевую компанию за соглашением о смене стороны по договору.
Что касается плана расположения объекта (необходимый документ при подаче заявки), его можно распечатать в формате А4, используя карту 2ГИС, Yandex или другой аналогичный сервис.
Для определения необходимой мощности специалисты рекомендуют пользоваться специальным калькулятором на сайте suenco.ru.
После выполнения технических условий гражданам нужно обязательно направить уведомление и соответствующий пакет документов в ПАО «СУЭНКО» (через «Личный кабинет» на suenco.ru, либо в ЦОК) для проведения проверки.