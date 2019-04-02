В СУЭНКО обработали 25 тыс. обращений и назвали 5 самых важных вопросов

Одновременно с договором на техприсоединение абонент может заключить договор на поставку электроэнергии со сбытовой организацией. Для этого нужно указать в соответствующем поле заявки энергосбытовую организацию (все категории заявителей) или договор купли-продажи электроэнергии (юрлица и ИП). Подготовленный договор на поставку электроэнергии вам вручат специалисты ПАО «СУЭНКО» в момент осмотра энергопринимающих устройств.