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СУЭНКО готовит электросети к возможному паводку в Тюмени и Кургане

11 марта 2019, 09:38
Фото: Пресс-служба ПАО «СУЭНКО»
Филиалы СУЭНКО начали подготовку к весеннему паводку в Тюменской и Курганской областях, для этого разрабатываются резервные схемы электроснабжения, сообщают в компании.
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Тюмень

Перед энергетиками стоит задача подготовить сети в регионах к безаварийному пропуску вод. Персонал предприятия готовится оперативно реагировать на возможные ситуации, ориентируясь на прогнозы.

В СУЭНКО уже составили перечень энергообъектов с максимальной угрозой подтопления. Некоторые из них подтапливались в течение последних трех лет. За такими объектами специалисты будут следить особенно тщательно, как и за переходами воздушных линий через реки регионов.

Сейчас филиалами компании проводится предпаводковый осмотр подстанций, ЛЭП и электроустановок, находящихся в зоне возможного подтопления. Маршруты аварийных осмотров оборудования актуализируют, указывая места заездов. Также СУЭНКО разрабатывает временные схемы электроснабжения для резервирования ЛЭП в зоне подтопления.

На предприятии создана центральная противопаводковая комиссия, она уже отработала порядок взаимодействия с подразделениями МЧС.

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