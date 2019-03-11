СУЭНКО готовит электросети к возможному паводку в Тюмени и Кургане

Перед энергетиками стоит задача подготовить сети в регионах к безаварийному пропуску вод. Персонал предприятия готовится оперативно реагировать на возможные ситуации, ориентируясь на прогнозы.
В СУЭНКО уже составили перечень энергообъектов с максимальной угрозой подтопления. Некоторые из них подтапливались в течение последних трех лет. За такими объектами специалисты будут следить особенно тщательно, как и за переходами воздушных линий через реки регионов.
Сейчас филиалами компании проводится предпаводковый осмотр подстанций, ЛЭП и электроустановок, находящихся в зоне возможного подтопления. Маршруты аварийных осмотров оборудования актуализируют, указывая места заездов. Также СУЭНКО разрабатывает временные схемы электроснабжения для резервирования ЛЭП в зоне подтопления.
На предприятии создана центральная противопаводковая комиссия, она уже отработала порядок взаимодействия с подразделениями МЧС.