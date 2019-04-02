Сырье тюменского регоператора ТКО на аукционе продали вдвое дороже

География участников аукциона оказалась очень широкой. Были заявлены покупатели из Тюменской, Свердловской, Омской, Калужской, Тамбовской и Владимирской областей. Однако победителями признаны, в основном, малые и средние предприятия из нашего региона: 9 из 11 лотов «забрали» тюменские предприятия. И только два вида ПНД «уедут» во Владимирскую область. Таким образом, работа завода по сортировке отходов может дать толчок в развитии перерабатывающей отрасли для малого бизнеса, отметили в компании.