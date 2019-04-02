Сырье тюменского регоператора ТКО на аукционе продали вдвое дороже

Аукционы состоялись накануне, 1 апреля. Все они признаны состоявшимися, подчеркнули в компании.
«Все вторичные ресурсы прошли предварительную сортировку на заводе, были спрессованы и сформированы в брикеты. До начала основных аукционов, по просьбам переработчиков, мы организовали на электронной площадке продажу малых партий продукции, которые также были проданы», - заявил гендиректор «ТЭО» Константин Фрумкин.
На торгах регоператор выручил более 14 млн. рублей за 1700 тонн продукции. Это результаты реализации первых партий сырья, которые были размещены на электронной площадке. Второй и последующие аукционы пройдут в течение 2019 года.
«На первый аукцион мы предложили переработчикам 11 видов вторичных ресурсов. Сейчас ассортимент сырья расширяется, мы добавили еще 5 наименований продукции, которые могут быть потенциально интересны компаниям. Линейка, безусловно, будет расширяться и видоизменяться в зависимости от сезонности, морфологии отходов и покупательского спроса», - добавил Константин Фрумкин.
Ранее ООО «ТЭО» выставило на аукцион несколько видов пленки, полиэтилен, полипропилен, черный металлолом (парфюмерно-бытовые баллоны, консервная банка, домашняя металлическая утварь), стекло, макулатуру и другие виды вторсырья.
Стеклобой и алюминиевая банка были проданы единственным участникам и, как следствие, без увеличения стоимости. В компании объяснили, что не все участники приложили необходимый пакет документов, из-за чего их заявки пришлось отклонить.
Наибольшее увеличение стоимости в результате торгов зафиксировано на приобретение трех видов пленки: микс, цветная и черная, а также черного металлолома (боле, чем в 5 раз).
Максимальное количество ставок на аукционе сделали при продаже пленки микс (198), черной пленки (150) и черного металлолома (136). За микс боролись восемь участников, семь участников было на торгах по пленке стрейч, по шесть - на аукционах по другим видам пленки и ПНД.
Больше всего денег (около 6,5 млн) выручили за реализацию отходов бумаги, картона и изделий из них.
География участников аукциона оказалась очень широкой. Были заявлены покупатели из Тюменской, Свердловской, Омской, Калужской, Тамбовской и Владимирской областей. Однако победителями признаны, в основном, малые и средние предприятия из нашего региона: 9 из 11 лотов «забрали» тюменские предприятия. И только два вида ПНД «уедут» во Владимирскую область. Таким образом, работа завода по сортировке отходов может дать толчок в развитии перерабатывающей отрасли для малого бизнеса, отметили в компании.
«Тюменский завод выходит на проектные мощности. Ежедневно к нам поступает от 600 до 800 тонн отходов. Часть их них – порядка 50% – органика. С приходом весны и потепления морфология мусора начинает меняться. Перед нами стоит задача извлечь максимальное количество полезных фракций – и мы над этим работаем», - отметил гендиректор компании Константин Фрумкин.
Доходы от реализации вторсырья будут учтены в тарифе на обращение с твердыми коммунальными отходами в следующем периоде тарифного регулирования, добавили в «ТЭО».