В Тюмени судят горожан, которые отбирали квартиры у пьющих людей

Как следует из материалов уголовного дела, в период с 2011 по 2015 годы 52-летний тюменец находил собственников квартир, которые злоупотребляли алкоголем, а также социально-неадаптированных людей (дети-сироты). Он действовал как один, так и со своим знакомым.