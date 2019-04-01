В Тюмени судят горожан, которые отбирали квартиры у пьющих людей

Как следует из материалов уголовного дела, в период с 2011 по 2015 годы 52-летний тюменец находил собственников квартир, которые злоупотребляли алкоголем, а также социально-неадаптированных людей (дети-сироты). Он действовал как один, так и со своим знакомым.
После этого они убеждали хозяев жилья в возможности быстро и выгодно продать квартиры.
На время подготовки и оформления документов по купле-продаже квартир владельцев недвижимости перевозили в дом на окраине города, куда регулярно передавали спиртное, продукты и одежду.
После подписания документов собственники обещанного не получали.
Таким методом мошенники похитили имущество восьми тюменцев на сумму свыше 9,4 млн рублей.
В ходе расследования на их имущество – квартиры, деньги, автомобиль – на общую сумму более 10 млн рублей был наложен арест.