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В Тюмени судят горожан, которые отбирали квартиры у пьющих людей

1 апреля 2019, 13:18
Фото: pixabay.com
В Тюмени областная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 52-летнего и 31-летнего жителей областной столицы. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе регионального надзорного ведомства, их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, из-за чего люди лишались жилья.
Сюжет
Тюмень

Как следует из материалов уголовного дела, в период с 2011 по 2015 годы 52-летний тюменец находил собственников квартир, которые злоупотребляли алкоголем, а также социально-неадаптированных людей (дети-сироты). Он действовал как один, так и со своим знакомым.

После этого они убеждали хозяев жилья в возможности быстро и выгодно продать квартиры.

На время подготовки и оформления документов по купле-продаже квартир владельцев недвижимости перевозили в дом на окраине города, куда регулярно передавали спиртное, продукты и одежду.

После подписания документов собственники обещанного не получали.

Таким методом мошенники похитили имущество восьми тюменцев на сумму свыше 9,4 млн рублей.

В ходе расследования на их имущество – квартиры, деньги, автомобиль – на общую сумму более 10 млн рублей был наложен арест.

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