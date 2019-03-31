Крупные банки России снижают доходность валютных вкладов

Следую новой рыночной тенденции в марте банки стали снижать проценты по валютным депозитам. За последние 10 дней сразу 6 кредитных учреждений из топ-30 снизили доходность долларовых депозитов.
При этом хранить деньги в евро не выгодно уже несколько лет. Средняя величина процентной ставки по депозитам в данной валюте не превышает 1%. До недавнего времени в долларах можно было получить до 3% годовых, однако мировой рынок отметил, что ФРС США похоже не собирается повышать ключевую процентную ставку. В результате «стоимость денег» в ближайшем будущем будет снижаться.
Ещё одним фактором увеличения до января 2019 года ставок по депозитам в валюте стал отток вкладов населения. Финансовые организации столкнулись с дефицитом средств и постарались привлечь физических лиц увеличением доходности.