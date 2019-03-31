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Камеры на трассе Тюмень – Екатеринбург выписали тюменцам ошибочные штрафы

31 марта 2019, 08:00
Фото: ВКонтакте
Камеры видеофиксации нарушений ПДД штрафовали тюменских автомобилистов по ошибке. В настоящее время постановления отменены, техника отключена для устранения сбоя.
Сюжет
Тюмень

Это заметила жительница областной столицы, которой пришел штраф за превышение скорости у поста ДПС. Программа фиксации была настроена на ограничение скорости в 60 км/ч, хотя на загородных трассах ограничение - 90 км/ч. Не совпало время и место инцидента. Тюменке отменили постановление и она сообщила о сбое в камерах ГИБДД.

Оказалось, что камеры, расположенные на 315 км трассы Екатеринбург – Тюмень настроены неправильно. На данный момент они отключены. Известно, что по ошибке было выдано несколько постановлений – все отменены. Балансодержатель проинформирован о некорректной работе техники. Проводится необходимая корректировка.

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#Новости#Штрафы#ГИБДД#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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