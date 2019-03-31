Камеры на трассе Тюмень – Екатеринбург выписали тюменцам ошибочные штрафы

Это заметила жительница областной столицы, которой пришел штраф за превышение скорости у поста ДПС. Программа фиксации была настроена на ограничение скорости в 60 км/ч, хотя на загородных трассах ограничение - 90 км/ч. Не совпало время и место инцидента. Тюменке отменили постановление и она сообщила о сбое в камерах ГИБДД.